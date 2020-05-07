Ситуация с коронавирусом в Киеве: прямая трансляция брифинга Кличко

Столичный мэр рассказывает об обстановке с COVID-19 в Киеве

Мэр Киева в четверг, 7 мая, проводит ежедневный брифинг о ситуации с распространением коронавируса в Киеве, а также рассказывает и о других городских проблемах.

Смотрите прямую трансляцию:

Реклама

Напомним, что в столице продолжается карантин, но с 5 мая возобновили работу несколько рынков – рынок "Демеевский" в Голосеевском районе, рынок "Маяк" в Деснянском районе, "Базар на Лесной" в Деснянском районе, "Печерский", "Владимирский" рынки и рынок на Бессарабке.

В тренде Протестующие предприниматели заблокировали проезд в центре Киева (видео)

Кроме того, киоскам и МАФам разрешили продавать еду и кофе на вынос с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий. Так, продажа должна осуществляться исключительно "на вынос", а потребление пищи и напитков на месте не допускается. При этом продавать кофе, чай и уличную еду должны через специально оборудованное окошко выдачи.

Вместе с тем ранее мэр заявлял, что предприниматели, которые возобновляют работу в столице, должны сами решать вопрос с подвозом своих сотрудников.

Также смотрите в сюжете, как карантин изменил жизнь украинцев:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама