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Ситуация с коронавирусом в Киеве: трансляция брифинга Кличко

21 апреля, 12:01

Наталья Руда

В столице уже почти 900 инфицированных

Мэр Киева Виталий Кличко во вторник, 21 апреля, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице, карантином, а также по поводу других проблем в городе.

Смотрите прямую трансляцию:

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Напомним, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине зафиксировано 6125 случаев инфицирования COVID-19. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умер 161 человек, из них 84 мужчины и 77 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). В общем 367 человек уже выздоровели, из них 18 детей, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. На амбулаторном лечении находятся 4089 пациентов, из них – 302 ребенка. Всего госпитализированы 2036 человек, в том числе и 97 детей.

В Киевской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у еще 23 человек, среди них четверо детей. Всего в регионе 356 инфицированных. На данный момент от COVID-19 в области умерли уже 11 человек.

Отметим, что в Украине до 24 апреля действует карантин. В правительстве допускают его продление.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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