В Киевской области растет число случаев COVID-19: среди зараженных четверо детей

В Киевской области за минувшие сутки подтверждены 23 новых случая заражения коронавирусом и по состоянию на 10:00 21 апреля число инфицированных составляет 356 человек.
Новые случаи зафиксированы:
- 2 – в Обуховском районе;
- 6 – в Киево-Святошинском районе;
- 1 – в Белоцерковском районе;
- 2 – в Бориспольском районе;
- 1 – в Васильковском районе;
- 1 – в Вышгородском районе;
- 1 – в Иванковском районе;
- 1 – в Макаровском районе;
- 1 – в Броварах;
- 7 – в Борисполе.
Среди всех инфицированных на стационарном лечении – 99 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляция) – 257 человек.
Кроме того, за минувшие сутки коронавирус подтвердился у четырех детей. Всего в области заразился COVID-19 уже 21 ребенок.
Новых летальных случаев за минувшие сутки нет. Всего от коронавируса в области погибли уже 11 человек.
Напомним, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине зафиксировано 6125 случаев инфицирования COVID-19. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умер 161 человек, из них 84 мужчины и 77 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). В общем 367 человек уже выздоровели, из них 18 детей, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Ранее в Киевской области едва не сожгли дом санитарки из-за слухов о коронавирусе. Подробности смотрите в сюжете:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк