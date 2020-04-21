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В Киевской области растет число случаев COVID-19: среди зараженных четверо детей

21 апреля, 11:44

Наталья Руда

За сутки подтвердилось инфицирование еще у 23 человек

В Киевской области за минувшие сутки подтверждены 23 новых случая заражения коронавирусом и по состоянию на 10:00 21 апреля число инфицированных составляет 356 человек.

Новые случаи зафиксированы:

  • 2 – в Обуховском районе;
  • 6 – в Киево-Святошинском районе;
  • 1 – в Белоцерковском районе;
  • 2 – в Бориспольском районе;
  • 1 – в Васильковском районе;
  • 1 – в Вышгородском районе;
  • 1 – в Иванковском районе;
  • 1 – в Макаровском районе;
  • 1 – в Броварах;
  • 7 – в Борисполе.

Среди всех инфицированных на стационарном лечении – 99 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляция) – 257 человек.

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Кроме того, за минувшие сутки коронавирус подтвердился у четырех детей. Всего в области заразился COVID-19 уже 21 ребенок.

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Новых летальных случаев за минувшие сутки нет. Всего от коронавируса в области погибли уже 11 человек.

Напомним, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине зафиксировано 6125 случаев инфицирования COVID-19. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умер 161 человек, из них 84 мужчины и 77 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). В общем 367 человек уже выздоровели, из них 18 детей, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Ранее в Киевской области едва не сожгли дом санитарки из-за слухов о коронавирусе. Подробности смотрите в сюжете:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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киевская область коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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