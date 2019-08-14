Скандал со школьными дневниками без Крыма: тираж уничтожили, а дизайнеры получили выговор

Фото: В.Бируля

В Киеве разгорелся скандал из-за школьных дневников с картой Украины без Крыма, которые продавали в одной из сетей гипермаркетов. "Сегодня" разбирались, как они попали в продажу, а заодно — какие "нормальные" дневники и тетради сейчас пользуются популярностью у школьников.

СКАНДАЛ. Житель столицы Владимир Бируля за 38 грн приобрел школьный дневник с картой Украины, на которой отсутствовал Крымский полуостров. Он обратился к руководству гипермаркета с просьбой объяснить, как к ним на прилавки попал такой провокационный товар. Ему пообещали изъять дневники из продажи и разобраться в ситуации. Но прошел месяц, а их продолжали продавать.

Фото: В.Бируля

В магазине говорили, что дневник подкинул кто-то из посетителей, но позже выяснилось, что товар никто не подбрасывал, а его продавали из старых запасов. В компании, которая напечатала дневники, пояснили, что они попали в магазины по ошибке.

"Была нарушена процедура проверки дизайна. В тираж попал дневник с неполной картой Украины. Виновные будут сурово наказаны", — прокомментировали ситуацию у производителя.

С ошибкой было напечатано 2500 дневников, в продажу попало 467. В магазинах за несколько месяцев было продано 38 штук. Вчера весь тираж был уничтожен. Дизайнеры, по вине которых была допущена ошибка, получили строгий выговор.

ТИМОШЕНКО И КОМИКСЫ. В основном же на полках супермаркетов выбор дневников стандартный. Для мальчиков продаются дневники с машинами, футболистами и другими спортсменами. Для девочек — котики, собачки, персонажи мультфильмов и известные поп-звезды. Мы обратили внимание, что еще во всех магазинах продаются самые простые дневники с белой обложкой, такие, как были при СССР.

"Самые простые тетради для отметок пользуются очень большим спросом, ученикам не жалко их терять. Дети младшей школы выбирают котиков и собачек, учеников средней и старшей школы больше интересуют машины, спорт и известные люди", — рассказала администратор одного из магазинов канцтоваров.

В интернете выбор еще больше. В топе продаж дневники с изображением героев сериала "Школа", комиксов про трансформеры и представителей субкультур. Особенным спросом у подростков пользуются хипстеры. Стоимость — до 100 грн. А еще в сети до сих пор за 15 грн можно купить дневник с портретом Юлии Тимошенко. Такие бесплатно раздавали в канун парламентских выборов 2007 года.

Психологи говорят, что внешний вид дневника важен.

"Его обложку ученик видит ежедневно, она влияет на подсознание ребенка, так как у него срабатывает непроизвольное внимание", — рассказала "Сегодня" психолог Татьяна Гайшинская.

Она советует выбирать дневники, которые несут пользу для развития.

"Это могут быть успешные люди или исторические персонажи, которых изучают на уроках", — говорит эксперт.

Подробности скандального инцидента смотрите в сюжете:

Напомним, в прошлом году международное информационное агентство Bloomberg опубликовало в одном из материалов карту Украины, на которой оккупирован Крым отделен от остальной территории страны. Позже карта была удалена с сайта издания.

Но чего хотеть от иностранных изданий, если даже украинские чиновники показывают карты с "российским Крымом", как, например, глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк во время круглого стола в офисе European Business Assotiation прошлой осенью.

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