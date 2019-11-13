Скандал со стройкой на крыше дома на Майдане: появились новые подробности

Фото: Ксения Павловна/Facebook

Владелец квартиры на ул. Софиевской, 1/2, который пытался возвести надстройку, восстановит конструкцию крыши и проведет ремонт в доме. Об этом во время пресс-брифинга сообщил советник Киевского городского головы Максим Бахматов.

Напомним, 18 октября незаконную надстройку демонтировали городские службы, а 11 ноября появилась информация о том, что владелец якобы возобновил стройку. По адресу выезжали представители управляющей компании, инспекторы по благоустройству Шевченковского района. Они получили заявление от владельца, в которой говорилось об объеме работ, которые он должен осуществить за свой счет. Среди них – восстановление крыши помещения, которое ему принадлежит, восстановление кладки стены технического этажа, гидротеплоизоляция, ремонт подъезда с внутренней стороны двора дома, ремонт и утепление крыши над помещениями первого и второго подъездов.

"Владелец признал, что создал дискомфорт для киевлян и Шевченковского района. И мы договорились, что он не просто восстановит кровлю, но и отремонтирует лифты, сделает реконструкцию архитектурных элементов, наведет порядок на внутренней придомовой территории дома", – рассказал Максим Бахматов.

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Представитель собственника помещения заверил, что работы по возведению надстройки не ведутся.

"В пятницу, учитывая погодные условия, жители начали жаловаться на протекание крыши. Мы приняли решение о восстановлении крыши, подняли строительные материалы и начать работы. Но возникло недоразумение с представителями власти, которое вчера было устранено во время встречи. Мы вернем первоначальное состояние конструкции, также планируем осуществить ремонт в доме", – пояснил адвокат Дмитрий Набугорнов.

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По словам председателя Шевченковской РГА Олега Гаряги, в связи с ситуацией два человека получили выговоры: 25 октября – начальник ЖЭКа, 13 ноября – инспектор благоустройства Шевченковского района. Кроме того, Шевченковским управления полиции в Едрей были внесены сведения по факту проведения строительных работ, без предусмотренного законом разрешения (ст. 356 "Самоуправство" Уголовного кодекса Украины).

Ранее сообщалось, что жители центра Киева обратили внимание, что на крыше здания на улице Софиевской 1, где ранее была демонтирована незаконная надстройка, ведутся новые работы. Об этом сообщается в паблике "Киевские истории".

"К сожалению, но строительство по Софиевской, 1 снова возобновлено...без страховки у остановки, над головами людей, преимущественно ночью. Уже третий день этой дерзости и человеческой жадности", – написала в паблике пользователь Ксения Павловна, опубликовав фото и видео.

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