В Киеве на Майдане начали демонтировать скандальную надстройки на крыше здания

Фото: Александр Салиженко/Facebook

Утром в пятницу, 18 октября, на крыше здания на лице Софийской, 1, в Киеве начали демонтировать незаконную надстройку, появление которой на Майдане вызвало немалый резонанс.

"На Майдане начался демонтаж "скворечника". Строители снимают бетонный пояс, после этого перейдут к блокам. Спасатели оградили пешеходную часть, также есть полиция", – сообщил в Facebook журналист Александр Салиженко, опубликовав фото.

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Кроме того, "Киевпастранс" из-за демонтажа временно перенес остановку для троллейбусов №6, 16, 18.

"Остановка "Майдан Независимости" для троллейбусов 6, 16, 18 временно перенесена на 50 м вперед (на ул. Малая Житомирская) для вашей безопасности. Полицией совместно с городом начат демонтаж незаконной стройки", - говорится в сообщении КП.

Ранее Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева отменил право на выполнение строительных работ на крыше старинного особняка на ул. Леонтовича, 1 напротив Владимирского собора. Ранее вокруг этого дома вспыхнул скандал, так как одна из владелиц квартир начала строить мансарду.

При этом в столице разоблачили мошенников, которые незаконным путем завладели зданием знаменитой усадьбы Миллера в историческом центре города. За последнее время это не первый случай махинаций с дорогой столичной недвижимостью. Как именно аферисты незаконно завладевают квартирами, нежилыми помещениями и даже целыми усадьбами, выяснили "Сегодня".

Также мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

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