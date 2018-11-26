Скандальная стройка в Киеве: делают подкоп под дом знаменитой художницы

В центре Киева на улице Марьяненко, 14, в Печерском районе ведут подкоп под дом, в котором жила знаменитая художница Татьяна Яблонская. На доме есть ее мемориальная доска.

Вместе с тем ни этот факт, ни мемориальная доска не мешает рыть прямо под домой, который стоит над довольно крутым склоном, 7-метровый котлован под очередную "элитную недвижимость". Жильцы дома провели акцию протеста, они круглосуточно дежурят возле места незаконного строительства, жгут костры и противостоят бульдозерам и непонятным людям в балаклавах.







Фото: www.facebook.com/gayane.atayan

Фото: www.facebook.com/gayane.atayan

Фото: www.facebook.com/gayane.atayan

Как сообщила в Facebook дочь знаменитой художницы – Гаяне Атаян, застройщики упорно и нагло лезут на придомовую территорию и территорию городской Александровской больницы. Она подчеркнула, что аналогичное глобальное строительство уже довело до аварийного состояния соседний дом по адресу Марьяненко, 7.

Напомним, 24 ноября на стройплощадке отеля на Андреевском спуске в Киеве коммунальщики вместе с полицией начали разбирать незаконно размещенный строительный кран. Ранее мэр столицы Виталий Кличко обращался с требованием к застройщику остановить все работы по возведению скандального здания на Андреевском спуске, 14-16, до полного согласования проекта с градостроительным советом и общественностью. Однако строительство не прекратилось.

Кроме того, 9 ноября на Нивках протестующие перекрыли проспект Победы. Люди были возмущены безответственностью застройщика и ЖЭКа.