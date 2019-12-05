Сладкая елка: как в Киеве украшают главное новогоднее дерево страны (фото, видео)

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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На Софийской площади в Киеве, где уже установили главное новогоднее дерево страны, продолжаются работы по его украшению. В начале этой недели закончили монтаж самой елки. Напомним, в этом году она собрана из нескольких сотен маленьких елочек и веток. А со вчерашнего дня ее украшают большими новогодними игрушками.

"Работы по украшению елки игрушками начались вчера. Игрушки вешают на ветки рабочие-высотники при помощи двух выдвижных подъемников. Всего елочку украсят почти тысячей игрушек. Это большие конфеты, новогодние леденцы, серьги и воздушные шары. Конфеток очень много и можно сказать, что елка в этом году будет сладкой. Основные цвета игрушек – зеленый, красный и золотой. Золото будет от праздничной иллюминации – она будет теплых золотых тонов", – рассказали сайту "Сегодня" организаторы новогоднего праздника на Софийской площади.

Кстати, иллюминацию на елочке уже зажигают каждый вечер. Ее длина составляет почти четыре километра. Поэтому если вам не хватает новогоднего настроения, приходите смотреть на светящуюся елочку. Ее официальное зажжение состоится вечером 19 декабря, а новогодний городок на Софийской площади заработает 14 декабря.

Видео: Сегодня

Напомним, официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях в Киеве продлится с 14 декабря по 19 января.

Как монтировали каркас главной елки страны, смотрите в нашем сюжете:

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