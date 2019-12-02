Собранная из сотен веток и деревьев: как выглядит главная елка Украины

Новогоднее дерево за ночь украсят гирляндами, а в четверг повесят первые игрушки

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В центре Киева, на Софийской площади, сегодня к вечеру закончили монтаж главной елки страны. Монтировали главное дерево при помощи большого автокрана.

"Елка уже полностью готова для украшения. За эту ночь рабочие украсят главное новогоднее дерево страны гирляндами. Их уже начали вешать на ветках. Всего елку украсят тремя километрами гирлянд. А в четверг дерево начнем украшать необычными новогодними игрушками в стиле немецких сказок. Высота главной елки Украины – почти 32 метра. Ее украсили маленькими деревьями и ветками, которые привезли из лесничеств Винницкой и Житомирской областей. Всего пошло на создание новогодней красавицы 800 веток и 400 маленьких деревьев. Их длинна – от 1 до 4 метров", – рассказал сайту "Сегодня" Игорь Добруцкий, президент Folk Ukraine, которая организовывает новогодний праздник на Софийской площади.

Кроме того, продолжается монтаж сцены и новогодних конструкций на Софийской площади, вокруг памятника Богдану Хмельницкому и на Владимирском спуске, где обустроят новогодний городок.

Напомним, монтировать каркас главной елки страны начали пять дней назад. Тогда на Софийской площади установили основу для металлического каркаса весом в несколько тонн.

Официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях в Киеве продлится с 14 декабря по 19 января. Праздничное зажигание елок для киевлян и гостей города традиционно состоится 19 декабря в 19:00, в день Святого Николая.

Как монтировали каркас главной елки страны, смотрите в нашем сюжете:

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