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Сломанные ветки и поваленные деревья: в Киеве показали последствия ливня (фото)

15 июня, 21:26

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Сотрудники «Киевзеленстроя» убирают упавшие деревья

Ливень и сильные порывы ветра в Киеве 16 июня стали причиной сломанных и поваленных деревьев, правда, только в нескольких районах – Шевченковском, Оболонском и Подольском, сообщает "Киевзеленстрой"

Так, работники КП СЗН Шевченковского района насчитали 8 сломанных и поваленных деревьев на своей балансовой территории. Однако, урон от стихии все еще продолжают подсчитывать и точное количество сломанных деревьев обещают озвучить завтра.

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Тем временем, жители Подола сообщают, что в их районе сломалось около 10 деревьев – на Оболонской, Волошской, Ярославской и Щекавицкой улицах. Причем, пострадали как старые деревья, растущие неподалеку от дорог, так и "старожилы" во дворах.

В зеленом ведомстве столицы напоминают: если упало или сломалось дерево, звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя" по номеру (044) 272-40-18.

Новости "Сегодня" писали, что на минувших выходных в Киевской области разбушевался ураган. Так, в городах Ирпень и Буча Киево-Святошинского района, а также в Бородянке и других районах области очевидцы сумели заснять непогоду на видео. Также стихия затронула и западные области, о последствиях смотрите в сюжете:

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Киев деревья ливень киевзеленстрой

Источник: Сегодня

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