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Ливень в Киеве затопил Подол, остановились трамваи (видео)

15 июня, 16:15

Наталья Руда Наталья Руда

Задерживается движение трамваев №11,12, 14, 16, 18, 19 по ул. Межигорская - ул.Верхний Вал

В Киеве кратковременный ливень на Подоле в понедельник, 15 июня, затопил ряд улиц. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Проблемы также есть и на Набережно-Крещатицкой, где уже наблюдается пробка из-за подтопления.

Видео: Артіль&PITBULL Київ

Кроме того, по данным КП "Киевпатранс", задерживается движение трамваев №11,12, 14, 16, 18, 19 по ул. Межигорская – ул.Верхний Вал по причине скопления воды. На место направлена ответственная служба города. Также из-за подтопления задерживается движение троллейбусов №25, 27, 29, 30, 31 по просп. Бандеры – завод "Маяк". По техническим причинам задерживается движение трамваев №14, 18 и на Глубочицкй.

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Отметим, что непогоду сегодня прогнозируют и в других районах столицы, а также в Киевской области. Кроме того, мы сообщали, что в столице в июне температура побила уже пять рекордов.

Новости "Сегодня" писали, что на минувших выходных в Киевской области разбушевался ураган. Так, в городах Ирпень и Буча Киево-Святошинского района, а также в Бородянке и других районах области очевидцы сумели заснять непогоду на видео. Также стихия затронула и западные области, о последствиях смотрите в сюжете:

Напомним, что минувший май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке.

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Киев погода потоп подол погода в Киеве

Источник: Сегодня

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