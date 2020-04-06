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Смог в Киеве: Кличко рассказал о причинах

6 апреля, 17:58

Мила Князьская-Ханова

Задымления в городе связаны с человеческим фактором

В Киеве в последнее время появился ощутимый запах гари и задымленность. Особенно сильно это чувствуется на левом берегу города. Мэр Киева Виталий Кличко отмечает, что это связано с массовыми пожарами в экосистеме, которые происходят этой весной в городе. При этом, как правило, причина возгорания – в человеческом факторе.

"Сегодня в городе происходит большое количество случаев поджога сухой травы, мусора, листьев. И все это – человеческий фактор. То есть делают это люди, которые живут в Киеве! За последние две недели пожарные столицы 131 раз выезжали на тушение пожаров в экосистемах столицы! Только за минувшие сутки в Киеве зафиксировали около 40 пожаров", – сообщил 6 апреля мэр столицы.

Он обратился к правоохранителям с просьбой оперативно устанавливать личности поджигателей сухой травы и мусора в столице и жестко их наказывать.

"Можно отправлять ко мне – на исправительные работы" – заявил Виталий Кличко.

Мэр столицы также обратился к жителям города и призвал их сообщать о случаях поджогов.

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"Только вместе мы сможем выявлять этих варваров! И, если вы стали свидетелями поджога травы, листьев или разведения костра, – немедленно обращайтесь в полицию!" – говорит Кличко.

Он также отметил, что пожары в экосистемах происходят не только в Киеве, но и в ближайших окрестностях.

"Где-то горит тоже травяной настил или мусора. Где-то – тлеют торфяники. Там спасатели тоже постоянно работают. Но площади пожаров большие и каждый раз возникают новые случаи", – отметил мэр Киева.

Напомним, в Киеве на фоне масштабных пожаров в Чернобыльской зоне уже несколько дней наблюдается дымка. Спасатели сообщают, что ситуация разрешится через несколько дней, однако на данный момент в нескольких районах города очень загрязнен воздух.

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Видео: ГСЧС

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мэр Киева смог торфяники Виталий Кличко пожарные тушение смог над Киевом

Источник: Сегодня

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