Спасал самоубийц не один раз: киевский патрульный поделился опытом

/ Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

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Киевский патрульный Алексей Оленин, который на протяжении пяти часов спасал парня от самоубийства в центре столицы – на Крещатике, уже не первый раз оказывается в подобной ситуации. Об этом он рассказал в интервью "Сегодня".

"Был случай, когда в Оболонском районе на конструкцию под Северный мост залезла женщина, которая намеревалась спрыгнуть оттуда в Днепр. Приехав по вызову, я увидел женщину средних лет с бутылкой пива в руках. При этом она рыдала и рассказывала, что жизнь не удалась и она прыгнет. Позже наступил момент, когда она одной рукой держалась за ступеньку лестницы, а второй держала пиво. То есть, повисла на одной руке. Мой коллега, Олег, успел ее схватить, чтобы она не упала вниз. Подбежал я и мы оттащили ее в безопасное место", – говорит коп.

Полное интервью патрульного Алексея Оленина читайте на сайте "Сегодня".

Напомним, что инцидент произошел 29 сентября – тогда 23-летний парень взобрался на крышу многоэтажки на Крещатике (дом №7/11) и пытался покончить жизнь самоубийством.

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