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Спасатели готовятся к потопам: паводки накроют центральные регионы

Сегодня, 17:42

Спасатели говорят, что обеспечены всем необходимым, чтобы пережить весенний сезон паводков

Спасатели готовятся к потопам: паводки накроют центральные регионы Другие новости Спасатели говорят, что обеспечены всем необходимым, чтобы пережить весенний сезон паводков

Весенние паводки вскоре начнутся в Украине, а в ближайшие три дня наводнения прогнозируют в центральных районах страны. Спасатели уже тренируются вытаскивать людей из подтопленных районов.

Корреспонденты "Сегодня" также решили попробовать, как это – быть водолазом, примерив специальный костюм. В нем можно обнять утопающего и держаться с ним на плаву благодаря специальной ткани. Также он предназначен для погружений в холодное время года. В костюме действительно тепло, а спасатели отмечают, что он оберегает самого водолаза в холодной воде и предотвращает судороги.

"Он позволяет работать достаточно долгое время и сохраняет тепло под костюмом, если надеть термокомбинизон", – рассказал начальник спасательно-водолазного отделом Днепровского района Александр Туманов.

Спасатели предупредили, что в период наводнений под водой оказываются целые села. В ГСЧС подчеркивают, что спасатели обеспечены всем необходимым, чтобы пережить весенний сезон паводков.

Ранее мы писали, что жители Чернигова в ожидании весенних паводков ремонтируют лодки, укрепляют берега реки и фундаменты домов. В прошлом году большая вода принесла им немало беды, затопила здания, огороды и погреба, а людям пришлось эвакуироваться, когда дамба на реке Стрижень не выдержала напора воды, мощного течения, и буквально за 20 минут затопила частный сектор. Тогда стихия застала людей внезапно, но в этом году к ней готовятся загодя.

Также напомним, что вместе с весной в Одесскую область приходит и период половодья на Дунае. За отметками уровня воды наиболее интенсивно следят в таких городках, как Рени, Измаил, Килия и Вилково, расположенных на берегу реки. Так, в Рени уже начали распространяться панические слухи о том, что после обвала части берега в местном порту возможно и подтопление трассы Одесса — Рени. Однако сегодня в приемной мэра Рени "Сегодня" заявили, что никакой проблемы нет.

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Тег потоп, наводнение, Украина, киевская область, ГСЧС, подтопления

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Сегодня

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