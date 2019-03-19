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Одесская область готовится к весеннему половодью

Сегодня, 19:42

В Измаиле ежедневно отслеживают уровень воды, а в Вилково провели учения с ГСЧС

Фото: Pixabay
Одесская область готовится к весеннему половодью //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/12c/cb9/5c912ccb936cf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/12c/cb9/5c912ccb936cf.jpg Одесса В Измаиле ежедневно отслеживают уровень воды, а в Вилково провели учения с ГСЧС

Вместе с весной в Одесскую область приходит и период половодья на Дунае. За отметками уровня воды наиболее интенсивно следят в таких городках, как Рени, Измаил, Килия и Вилково, расположенных на берегу реки. Так, в Рени уже начали распространяться панические слухи о том, что после обвала части берега в местном порту возможно и подтопление трассы Одесса — Рени. Однако сегодня в приемной мэра Рени "Сегодня" заявили, что никакой проблемы нет.

По словам директора Дунайской гидрометеорологической обсерватории (город Измаил) Виктора Морозова, повышение уровня воды в реке опасности для жителей городов украинского участка Дуная не представляет.

"В настоящее время уровень воды практически на всем протяжении Дуная повышается, но ситуация постоянно находится под контролем. Максимальные уровни воды могут превысить опасные отметки в портах Измаил и Рени, но вода лишь подойдет к кромке причалов, то есть опасности для здоровья и тем более для жизни людей никакой нет", — уверяет наш собеседник.

По предварительной оценке развития половодья Дуная, его максимум придется на апрель. Впрочем, как поясняет Виктор Морозов, данные о развитии половодья постоянно отслеживаются, обновляются, и сроки наступления пика половодья еще уточнят.

К слову, в Вилково уже даже провели учения с ГСЧС на случай подтоплений.

"В целом у нас есть все необходимое, и вся наша инфраструктура находится вне зоны затопления", — рассказал заммэра Вилково Василий Шовкун.

Ранее мы писали, что Киеву грозит крупное наводнение.

В феврале мы сообщали, что в Одесской области создали 24 аварийные бригады, задача которых — ликвидировать последствия паводков и аварий на водных объектах.

Напомним, что водная стихия обрушилась в выходные на Западную Украину.

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Тег потоп, подтопление, половодье

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АВТОР:

Дана Митанова

Источник:

Сегодня

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