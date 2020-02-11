Спасение киевского костела: сколько миллионов гривен нужно на реставрацию

Фото: Алексей Филиппов

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На реставрацию фасада костела святого Николая в Киеве Министерство культуры Украины планирует выделить в этом году 50 миллионов гривен. Об этом сообщил в своем Telegram-канале профильный министр Владимир Бородянский.

"Министерство культуры, молодежи и спорта начало подготовку к началу реставрационных работ, в которых нуждается памятник архитектуры национального значения – здание костела святого Николая, где находится Национальный дом органной и камерной музыки Украины. На реставрацию фасадов в государственном бюджете на 2020 год запланировано около 50 миллионов гривен", – написал министр.

Фото: Алексей Филиппов

Он добавляет, что министерство ставит в приоритет расходы для указанных реставрационных работ, в частности, с учетом состояния объекта, который требует немедленной реставрации.

В тоже время, как пояснили сайту "Сегодня" в Национальном доме органной и камерной музыки, на реставрационные работы по спасению костела необходимо значительно больше средств.

"Чтобы отреставрировать фасад костела необходимо более 148 миллионов гривен. Именно столько прописано в проектной документации по реставрации здания. Понятно, что такую сумму никто сейчас не выделит. Если нам выделят 50 миллионов для начала работ, то этого достаточно чтобы их начать. Но говорить об этом можно будет, когда в министерстве примут окончательное решение", – пояснила нам Татьяна Стахурская, директор Национального Дома органной и камерной музыки.

Фото: Алексей Филиппов

Она отмечает, что от здания костела действительно отпадают большие куски лепнины и его нужно спасать от разрушения.

Напомним, ранее посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий раскритиковал состояние костела святого Николая.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что хвост дракона, который украшает здание костела святого Николая, покрылся трещинами и может отпасть.

Как выглядит здание Николаевского костела, смотрите на видео:

Видео: Сегодня

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