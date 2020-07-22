Спасение от домашнего насилия: кто обращается в "кризисные комнаты" Киева

Первые комнаты кризисного реагирования в столице открылись недавно, но за это время ими воспользовались 16 человек, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

"Из этих 16 человек, которые находились в учреждении – 11 женщин и 5 детей в возрасте от 9 месяцев до 83 лет. Восемь женщин страдали от насилия со стороны своих мужей, 2 – со стороны сыновей, 1 – со стороны отца. Все пострадавшие лица были доставлены в ночное время и в выходные дни сотрудниками полиции. Над всеми пострадавшими совершалось домашнее насилие физического характера. Они подвергались регулярному избиению, угрозам, одна из женщин подвергалась насилию сексуального характера", – отметила Марина Хонда.

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Также она добавила, что в "кризисные комнаты" обращались и мужчины. В частности, восемь киевлян звонили в городскую "Службу доверия", жаловались, что страдают от домашнего насилия, уточняли алгоритм поселения, но так и не решились поселиться.

"В наших планах открытие еще одной "кризисной комнаты" на левом берегу. Это то заведение, которое очень нужно для пострадавших в действительно кризисных ситуациях. Это как раз тот спасительный приют, который им так нужен в тот момент. Никто не застрахован от насилия, но не надо бояться об этом говорить", – уточнила Марина Хонда на своей странице в Facebook.

Открытие "кризисной комнаты" является одним из этапов формирования полноценной системы противодействия насилию. Ранее в столице запустили круглосуточную Службу "Телефон доверия" (044 272-15-00 – с мобильного и 15-00 со стационарного), которая оказывает психологическую поддержку пострадавшим от домашнего насилия. Напомним также важные номера телефонов: круглосуточная горячая линия по противодействию домашнему насилию — 1547, а также национальная горячая линия — 116123.

Пока пострадавшие будут находиться в убежище, они получат весь спектр необходимой помощи: психологической и юридической. Также в комнате кризисного реагирования обеспечивают питанием и средствами личной гигиены.

Напомним, первую комнату кризисного реагирования для жертв, пострадавших от насилия в семье открыли в начале июня. В ней могут получить убежище женщины, которые убегают из дома с детьми, спасаясь от домашнего насилия. Одновременно находиться в комнате кризисного реагирования могут 4 взрослых и двое детей. После окончания предельного срока пребывания в "кризисной комнате" пострадавших могут устроить в приют или в службы, предоставляющие социальные услуги. Адрес комнаты кризисного реагирования не разглашается из намерений безопасности пострадавших от насилия.

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Отметим, во время карантина многие страны зафиксировали рост уровня домашнего насилия. Из-за того, что люди сутками находятся вместе в ограниченном пространстве, вспыхивает немало конфликтов, что выливается в более серьезные последствия. Каждая шестая украинка подвергается домашнему насилию. Это официальная статистика, но на самом деле количество случаев насилия над женщинами может быть на порядок больше.

О том, почему многие скрывают, что они стали жертвами домашнего насилия, смотрите в сюжете:

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