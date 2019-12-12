Спасение сусликов и хомяков: как в зоопарке Киева возрождают популяцию исчезающих животных

Фото: Киевский зоопарк

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В Киевском зоопарке заработал первый в Украине Центр размножения и реинтродукции редких грызунов. Первые виды, с которыми там начали работать – европейский суслик и хомяк европейский.

"Именно эти виды оказались на грани исчезновения по всей Европе из-за интенсивного землепользования и использования токсичных препаратов для обработки полей. И европейские зоологические парки начали развивать программы по их восстановлению. Ведь важно отработать методики. Животные не так уж и просты в содержании и разведении. Киевский зоопарк разработал программу восстановления вида вместе с Национальным природным парком Хотинский", – поясняет Михаил Русин, координатор программы кандидат биологических наук.

Фото: Киевский зоопарк

Сейчас грызуны – на зимних квартирах со специально установленной системой регулирования микроклимата, где они будут спать до весны. А в вольере для животных уже высажено соответствующую растительность. Сейчас в Киевском зоопарке обитает 18 сусликов, есть также и хомяки.

"Зоопарк, имеющий статус кандидата в члены ЕАЗА (европейская ассоциации зоопарков и аквариумов), обязательно развивает подобные программы. Мы определили одним из приоритетов виды украинской фауны, находящихся под угрозой", – рассказывает Кирилл Трантин, генеральный директор Киевского зоопарка.

Он рассказывает, что идею подсмотрели два года назад в Германии.

"Там есть частный зоопарк, его директор – президент ЕАЗА. Он порекомендовал нам заняться восстановлением местной фауны. В немецком зоопарке тоже есть программа по восстановлению хомяков. Они в прошлом году выпустили 740 хомяков в природу со своего зоопарка. Фауна гибнет, если земли неправильно обрабатываются. Хомяка и суслика в Украине можно увидеть только в заповедниках. И их популяция не увеличивается. Немецкие коллеги на своем примере показали нам, что поля можно возрождать, заселяя их полезными животными. Поэтому мы решили заняться научной деятельностью и запустили эту программу", – добавляет Кирилл Трантин.

В Киевском зоопарке хотят создать семьи из этих животных и получать потомство, а после акклиматизации – животных выпускать их в природу, тем самым спасая ее.

"Надеемся, что нас поддержат фермеры и экологи. Нужно, чтобы этот процесс восстановления природы набрал больших масштабов. Сделать это не тяжело, было бы желание", – говорят инициаторы проекта.

Помимо этого, в зоопарке возрождают популяцию рыси и аистов.

Напомним, в этом году Киевскому зоопарку исполнилось 110 лет. Он значительно младше Харьковского (открыт в 1895 г.) и немного – Николаевского (открыт в 1901 г.). За 100 лет с хвостиком Киевский зоопарк возглавляло аж 29 директоров. Новости "Сегодня" писали, что в зоопарке на данный момент продолжаются работы по реконструкции. Посетители уже могли оценить обновленные озера у входа со стороны проспекта Победы, мостик между озерами и беседку над водой, павильон для пеликанов, смотровой амфитеатр.

Также мы писали, что в Винницком зоопарке родилась антилопа редкой породы. Недавно детеныша впервые выпустили в вольер под открытым небом.

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