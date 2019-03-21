Стало известно, какой ЗАГС самый популярный среди киевлян

В прошлом году в Киеве поженилась 26 401 пара

Фото: Данил Павлов, Сегодня

Стало известно, какой ЗАГС самый популярный среди киевлян //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/37b/5b6/5c937b5b6559f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/37b/5b6/5c937b5b6559f.jpg 2019-03-21T13:57:00+02:00 Другие новости В прошлом году в Киеве поженилась 26 401 пара

За минувший год в столице был зарегистрирован 26 401 брак, а за три месяца этого года в Киеве успели пожениться почти 4000 пар. Об этом сообщили в пресс-службе главного территориального Управления юстиции в Киеве.

Так, наибольшее количество бракосочетаний в 2018 году зафиксировали в Днепровском РАГС (ЗАГСе). Там расписались 3527 пар молодоженов. Это связано с тем, что Днепровский район – самый густонаселенный в столице.

Меньше всего браков зарегистрировали в Голосеевском ЗАГСе – 939. Он самый маленький по своим размерам в столице.

В ТОП-5 самых популярных ЗАГСов Киева вошли:

1. Днепровский – 3527

2. Печерский – 3407

3. Соломенский – 3013

4. Дарницкий – 2950

5. Центральный – 2938

Напомним, что брак регистрируется по истечении одного месяца со дня подачи лицами заявления о регистрации брака.

"Руководитель органа ГРАГС может сократить этот срок и женить даже в день подачи заявления при наличии документов, подтверждающих важность сокращения этого срока. Это может быть беременность, наличие общих детей или болезнь, которая представляет угрозу для жизни и здоровья, или другие основания, подтвержденные документально", - уточнил глава столичной юстиции Станислав Куценко.

Вместе с тем, без ожиданий за сутки можно зарегистрировать брак в шести аккредитованных местах.

Для бракосочетания в органы регистрации подаются паспорта граждан Украины, при заключении повторного брака необходимо подать свидетельство о расторжении предыдущего.

Ранее сообщалось, что в Киеве сегодня возле Центрального Дворца торжественных событий произошел масштабный прорыв на водопроводе. В результате во дворе ЗАГСа забил "гейзер" холодной воды. Высота струи достигала в высоту несколько метров.

Также мы писали, как оформить "брак за сутки" в Украине.

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