Стало известно, какой ЗАГС самый популярный среди киевлян
В прошлом году в Киеве поженилась 26 401 пара
За минувший год в столице был зарегистрирован 26 401 брак, а за три месяца этого года в Киеве успели пожениться почти 4000 пар. Об этом сообщили в пресс-службе главного территориального Управления юстиции в Киеве.
Так, наибольшее количество бракосочетаний в 2018 году зафиксировали в Днепровском РАГС (ЗАГСе). Там расписались 3527 пар молодоженов. Это связано с тем, что Днепровский район – самый густонаселенный в столице.
Меньше всего браков зарегистрировали в Голосеевском ЗАГСе – 939. Он самый маленький по своим размерам в столице.
В ТОП-5 самых популярных ЗАГСов Киева вошли:
1. Днепровский – 3527
2. Печерский – 3407
3. Соломенский – 3013
4. Дарницкий – 2950
5. Центральный – 2938
Напомним, что брак регистрируется по истечении одного месяца со дня подачи лицами заявления о регистрации брака.
"Руководитель органа ГРАГС может сократить этот срок и женить даже в день подачи заявления при наличии документов, подтверждающих важность сокращения этого срока. Это может быть беременность, наличие общих детей или болезнь, которая представляет угрозу для жизни и здоровья, или другие основания, подтвержденные документально", - уточнил глава столичной юстиции Станислав Куценко.
Вместе с тем, без ожиданий за сутки можно зарегистрировать брак в шести аккредитованных местах.
Для бракосочетания в органы регистрации подаются паспорта граждан Украины, при заключении повторного брака необходимо подать свидетельство о расторжении предыдущего.
Ранее сообщалось, что в Киеве сегодня возле Центрального Дворца торжественных событий произошел масштабный прорыв на водопроводе. В результате во дворе ЗАГСа забил "гейзер" холодной воды. Высота струи достигала в высоту несколько метров.
Также мы писали, как оформить "брак за сутки" в Украине.
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