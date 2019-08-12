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Стало известно, куда с Бессарабки делась "синяя рука"

Сегодня, 14:10

Василий Михальчук

Скульптура переезжает в Николаев

Фото: facebook.com/YaskoIgor

Фото: facebook.com/YaskoIgor

Знаменитая инсталляция синей руки Middle Way, которую на прошлой неделе демонтировали на Бессарабке в Киеве, переедет в Николаев. Об этом сообщили организаторы проекта "Движущиеся памятники".

Арт-объект румынского скульптора Богдана Раци, вызвавший немало споров, простоял в столице почти год.

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Напомним, что многим киевлянам "Рука" не понравилась, но были и те, кто украшал ее летучими мышами или валентинками на праздники. В прошлом году в КГГА нас заверили, что скульптура простоит до весны, но, видимо, удовольствие растянули. Ранее в департаменте культуры КГГА нам не смогли ответить, руку увезли в другой город или вернули скульптору.

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Ранее сообщалось, что в сквере на улице Рейтарской в Киеве преобразился памятник ежику. Почитатели героя из мультика "Лошадка" приодели его в новый наряд, на иголки набросили шаль, по цвету похожую на цыганский платок, а в лапках ежик держит букет из летних цветов.

Также мы писали, что в прошлом году в Жулянах открыли новый символ Киева – ладью с братьями Кием, Щеком, Хоривом и их сестрой Лыбедью.

Вместе с тем смотрите, как памятник маленьким основателям столицы одели в вышиванки.

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Киев памятник синяя рука

Источник: Сегодня

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