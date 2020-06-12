Столичные школы начали прием документов в первые классы

В первый класс пойдут в этом году около 31,7 тыс. детей

В Киеве все учреждения общего среднего образования начали прием документов в первые классы. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Мондриевский.

"В этом году пандемия внесла свои коррективы в работу образовательных учреждений, но город должен быть готов к новому учебному году, как в садах, так и школах. Мы начали прием документов в первые классы Новой украинской школы и сегодня имеем уже около 19 тысяч поданных заявлений. В целом, по прогнозам, приблизительное количество детей, которые впервые пойдут в киевские школы, – 31,7 тыс. учащихся", – цитирует Мондриевского пресс-служба КГГА.

Для будущих первоклассников уже закуплены и доставлены в школы:

более 11 тыс. одноместных парт в Голосеевском, Дарницком, Печерском, Соломенском и Шевченковском районах (при этом, в Голосеевском, Печерском и Шевченковском районах партами и мебелью уже укомплектованы все первые классы);

53 смартдоски в комплекте с ноутбуками в Печерском районе, 131 мультимедийный комплекс в Днепровском и 57 мультимедийных комплексов в Святошинском районах, 88 мультимедийных интерактивных панелей в Шевченковском районе.

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К 1 сентября за средства городского бюджета запланировано отремонтировать 437 кабинетов для 1-х классов.

Также в июне начата автоматическая рассылка приглашений детям в учреждения дошкольного образования на 2020-2021 учебный год. В первый день разослано 19 тыс. приглашений.

Ранее новости "Сегодня" писали о самых старых школах столицы.

Напомним, ранее в Харькове разгорелся скандал в одной из местных школ. Так, бывший директор школы заявила, что ее вынудили уволиться по собственному желанию, поскольку она запретила вымогательство в учебном заведении, и следом за ней с должностей ушли еще шестеро сотрудников. В свою очередь чиновники из управления образования утверждают, что директор была просто некомпетентной.

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