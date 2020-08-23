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Странно себя вел: в Киеве в метро задержали боевика "ДНР" (фото)

23 августа, 14:44

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Полицейские заприметили подозрительного мужчину и решили проверить его

Недавно на Донбассе был задержан снайпер боевиков, а теперь в Киеве поймали еще одного предателя Украины из т.н. "ДНР". Полиция задержала его прямо в метро.

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Об этом сообщает киевская полиция.

Правоохранители заметили подозрительного мужчину на станции метро "Майдан Незалежности", поскольку он себя как-то странно вел.

"Когда его пригласили в комнату полиции, выяснилось, что он прибыл в Киев с временно оккупированной территории. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили документы, выданные оккупационными "властями" так называемой "Донецкой народной республики". В частности, у него был "военный билет ДНР" и удостоверение "народного ополченца Донбасса". Задержанного передали работникам Службы безопасности Украины для установления цели его пребывания в столице и предоставления правовой оценки его действиям", – сообщили в полиции.

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В его "удостоверении" указано, что в бандформировании боевиков он числился стрелком. Также примечательно, что выдан этот "документ" бывшим главарем боевиков Игорем Стрелковым (Гиркиным).

Как сообщали новости "Сегодня", задержанный недавно снайпер оккупантов, который сдался на блокпосту ВСУ, рассказал, что происходит в "Л/ДНР". По его словам, обучение он с другими предателями проходил на территории Ростовской области под руководством инструкторов ГРУ РФ. Он рассказал, что его товарища застрелил свой же снайпер, когда они оба шли сдаваться.

Видео: YouTube/Анатолий Штирлиц
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Киев метро задержание полиция боевик

Источник: Сегодня

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