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Товарища застрелил свой же снайпер: боевик рассказал, как шел сдаваться ВСУ (видео)

19 августа, 14:03

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Местных боевиков обучали ГРУшники, а потом заставляли отстреливать своих же

Снайпер боевиков Игорь Катренко, который на днях сдался украинским военным, рассказал, как проходил подготовку в России и что отказался убивать своих же товарищей-предателей.

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Соответствующее видео с допроса опубликовал в YouTube офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, в ряды боевиков он вступил летом 2014 года.

"Проходили подготовку под Ростовом, нас тренировали спецы ГРУ (Главного разведывательного управления Минобороны РФ. – Ред.) … Все грамотно нам рассказывали", – сказал он.

Катренко сказал, что тренировались с российским оружием, а с ними занимались по 3-5 российских инструкторов.

После военных сборов его сначала отправили на один из КПВВ для проверки паспортов людей, пересекающих линию разграничения. Потом новоиспеченных боевиков начали отправлять строить блиндажи, копать окопы. По его словам, после этого их хотели отправить в заградотряд, чтобы отстреливать боевиков-дезертиров.

"Мы с товарищами подумали, что это явно не наша работа, и мы не хотели, чтобы это случилось, и мы захотели сдаться по программе (СБУ) "Вернись домой". Мы пошли (с еще одним боевиком, который решил сдаться) в район населенного пункта Золотое-5, к блокпосту, и разделились – он пошел севернее и его застрелил наш же снайпер из заградотряда. Мне повезло – я дошел до блокпоста (ВСУ)", – рассказал снайпер оккупантов.

Видео: YouTube/Анатолий Штирлиц
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Как сообщали новости "Сегодня",на днях в "Л/ДНР" на минах подорвались боевик и трактор с мирным жителем. Враг так минирует территории, что сам же и страдает от своих мин.

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Донбасс снайпер боевики

Источник: Сегодня

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