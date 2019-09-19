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Свежо и с дождями: синоптики рассказали прогноз погоды в Киеве

19 сентября, 09:19

В четверг по всей области будет прохладная погода с осадками

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве в четверг, 19 сентября, ожидается дождливая и прохладная погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, дневная температура воздуха в столице поднимется до +13...+15 градусов, а ночью будет +6...+8 градусов.

Скриншот

Скриншот

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Такая же погода ожидается по всему региону, но Барышевке, Фастове, Белой Церкви и Мироновке будет теплее – днем ожидается до +16 градусов, хотя ночная температура будет такой же, как в столице.

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Ранее новости "Сегодня" узнали у синоптиков, какой ожидается погода в ближайшие три месяца. По прогнозам, сентябрь еще побалует теплом, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым. В частности, первые предвестники зимы в виде сильных холодных дождей возможны уже 7—8 ноября, затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом. После 15-го ноября будет прохладно, вплоть до ночных заморозков. Синоптики прогнозируют, что в конце ноября к нам прорвется холодный атмосферный фронт из Сибири, который принесет морозы и дождь со снегом.

Также недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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