Таможенники в аэропорту задержали клетки с 1600 щеглов, птицы могут погибнуть

Груз везли в Оман, однако таможенники усомнились в предоставленных документах

Таможенники в аэропорту задержали клетки с 1600 щеглов, птицы могут погибнуть https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/0a8/533/5c40a8533b3e0.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/0a8/533/5c40a8533b3e0.jpg 2019-01-17T18:08:25+02:00 Другие новости Груз везли в Оман, однако таможенники усомнились в предоставленных документах

Более полутора тысяч щеглов нашли волонтеры под Киевом. В тесных клетках и без воды их собирались вывезти в Оман, однако таможня птиц конфисковала. Однако отпустить их пока не могут.

В аэропорту "Борисполь" 15 января изъяли клетки, в которых находились 1600 птичек. Они сидят в тесных клетках – полметра на метр, без пищи и воды. Везли птиц из Украины в Оман, на Аравийский полуостров, где их собирались продать. Таможенники усомнились в предоставленных ливанцем документах и задержали груз.

Птиц оставили на передержку, пока не выяснятся все обстоятельства. Щеглов держат на конной базе недалеко от Борисполя. Волонтеры отмечают, что это дикие птицы и самый гуманный способ их уберечь – выпустить из клетки в светлое время суток, но таможня не может отпустить птиц. Пока бюрократический клубок разматывается, уже треть живого груза превратились в мертвый.

Волонтеры кормят щеглов и поят их водой. В воду также добавили витамины, чтобы ослабленные птицы могли выжить. Просто открыть коробки ни волонтеры, ни таможенники не имеют права, груз опломбирован. Разрешение снять пломбы должно предоставить Министерство экологии.

Если птицы не домашние, а из дикой природы, их нельзя вывозить за границу, говорят зоозащитники. Это повышает шансы, что клетки откроют уже через несколько часов. Слово только – за чиновниками.

Напомним, в начале января под Киевом спасли четверых лебедей, примерзших ко льду. Лебедей спасали на обводном канале возле села Осещина.

Кроме того, в Ирпене 8 декабря спасли замерзшего павлина. Птица сбежала и много часов просидела на дереве и могла не пережить ближайшую ночь. Павлин после реабилитации вернется к хозяевам.

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