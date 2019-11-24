Тайны Лысой горы в Киеве: от заветной горечавки до сходящих с ума нацистов

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Мистическая визитка украинской столицы – Лысая гора. Уже несколько веков она притягивает желающих пощекотать себе нервы. По многочисленным легендам, это главное место ведьмовских шабашей и языческих поклонений. Здесь сходили с ума и исчезали люди. А еще на ее холмах стоит один из крупнейших фортов Европы.

В готических кустах этого леса почти сто пятьдесят лет стоит Лысогорский форт. Это километровый земляной вал с восемью кирпичными тоннелями. Построили его задолго до Первой мировой войны для артиллерийской обороны, но пригодился он уже во время Второй мировой. Предсмертные надписи солдат и выщербленный пулями кирпич – все, что теперь напоминает о кровавых боях прошлого.

Андрей Вялец – заместитель гендиректора по научной работе музея "Киевская крепость":

"Во Второй мировой войне Лысогорский форт входил в третью линию обороны, играл очень важную роль, ведь он прикрывал железнодорожный мост".

И умирали на Лысой Горе не только в бою. По легенде, еще во времена завоеваний хана Батыя здесь замуровали живьем тысячи человек. Это и определило энергетику зловещего места. А в начале прошлого века у подножия горы повесили более двухсот преступников. Когда же войска нацистов вошли в Киев и захватили Лысую гору, в их рядах вроде начали массово сходить с ума солдаты. И уже после войны сверхъестественное задело и советских военных. Киевляне рассказывают легенду: однажды несколько солдат Лысогорской воинской части поспорили – кто не побоится пройтись по подземному проходу форта ночью. Смельчак так и не вышел на свет, а потом исчезли и те , кто последовал его искать. Говорят, из подземных коридоров форта еще долго доносились глухие звуки выстрелов.

Знатоки мистики утверждают: Лысая гора – это геопатогенная зона, поэтому веками притягивает насилие. Киевляне обходили ее десятой дорогой, страшились мифических существ.

"Здесь когда то росла особая трава, горечавка. Она нигде больше не росла в Киеве, и все ведьмы сюда съезжались, чтобы сорвать ее, приготовить. И считалось, что горечавка помогает приворожить любимого парня", – рассказывает Юлиана Колдовко, которая прекрасно разбирается в язычестве и мистике.

Кроме того, на Лысой Горе устроено языческое капище, где уже более тысячи лет поклоняются идолу Перуна. А еще она все время манит тех, кто верит в загробную жизнь.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о тайнах Кирилловской церкви в Киеве: от сокровищ Мазепы до безответной любви Врубеля. Ее разоряли орды Батыя и литовское войско Радзивилла, уродовали во времена Екатерины Второй и большевиков. Восстанавливали во времена гетманства Мазепы. А после реставрации под руководством выдающегося архитектора Григоровича-Барского она стала образцом барочного стиля.

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