Тайны Кирилловской церкви в Киеве: от сокровищ Мазепы до безответной любви Врубеля

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Ее разоряли орды Батыя и литовское войско Радзивилла, уродовали во времена Екатерины Второй и большевиков. Восстанавливали по гетманства Мазепы. А после реставрации под руководством выдающегося архитектора Григоровича-Барского – она стала образцом барочного стиля. Это Кирилловская церковь – одна из древнейших церквей Киева. Построенная в 12 веке, она по сей день ежедневно завораживает красотой сотни тысяч киевлян – потому что возвышается над самой оживленной транспортной развязкой столицы. Внутри уникальные древние фрески и роспись гения Врубеля. Очередной эксклюзивный материал рубрики "Визитки украинской столицы" – о церкви на Кирилловском холме.

По легенде, в пещерах под этим холмом жил разбойник Змей Горыныч. Однажды он похитил дочь киевского князя, а спасти ее пришел богатырь Кирилл Кожемяка. Он достал негодяя из-под земли, одолел его и освободил княжну. А потом здесь появилась Кирилловская церковь. И хотя церковь назвали в честь святого Кирилла, для киевлян она на века стала символом победы легендарного богатыря над злом.

За 9 веков церковь сохранилась почти в первозданном виде. Ее частично реставрировали. Один из меценатов был Иван Мазепа. И, говорят, гетьман не только вложил деньги в храм, но и спрятал в пещерах под его фундаментом сокровище.

Ирина Марголина – кандидат исторических наук:

"И искали эти сокровища Мазепы, и копали возле Кирилловской церкви. Но сокровища Мазепа не найдены не были"

Впрочем, пещеры под церковью давно замуровали. До сих пор неизвестно насколько они разветвленные, возможно даже больше, чем Печерские. Но есть в Кирилловской сокровища, которые можно увидеть собственными глазами.

Уникальные фрески 19 века покрывают стены храма. Но больше всего поражает икона Богоматери. Ее Михаил Врубель рисовал со своей безответной любви. Гениальный художник не мог быть с любимой, потому что она была женой главного реставратора церкви. Поэтому свои чувства художник передал через кисти. Его работы филигранно соединились со старыми фресками. Столько как здесь, их нет больше ни в одном храме Восточной Европы. И каждый день сюда приезжают туристы со всего мира. А по выходным в церкви правят службу Божью.

Напомним, ранее новости писали о том, что в Житомирской области по архивным фотографиям отреставрировали старинную церковь. Построили церковь еще в 1826 году, а через 150 лет разрушили по приказу советской власти. Исправить несправедливость благотворители и сельская религиозная громада взялись в 2015-м.

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