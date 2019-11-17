Тайны замка барона Штейнгеля: от места отдыха киевских ведьм до афонских икон (видео)

Почему в замке не жил ни один барон и что написано у его порога

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Полный легенд и народных преданий, замок барона Штейнгеля является настоящим украшением Киева. В его стенах продавали вкусные конфеты, смотрели первые фильмы в начале прошлого века и снимали историческое кино. Кстати, ни один барон в замке никогда не жил. Почему? Читайте в материале эксклюзивной рубрики новостей "Сегодня" "Визитки украинской столицы".

Строительная лихорадка охватила Киев в конце 19 века. Земля была дешевой, государство давало выгодные кредиты. Возвести настоящий средневековый замок посреди двухэтажек в центре столицы решил польский богач Михаил Подгорский.

"Он строился как доходный дом, ни Подгорский, ни члены его семьи здесь не жили", – рассказывает Оксана Денисова, экскурсовод.

Местные думали, что замок принадлежит барону Штейнгелю, столичному предпринимателю и виноделу. А тот, на самом деле, жил по соседству. Жильцов привлекла архитектура здания. Ее автором был Николай Добачевский, который участвовал в строительстве Панамского канала.

"Эти крылатые демоны… Таких больше в Киевенет. Демон – это падший ангел. Здесь они злобные, но к жителям относились по-разному. Кто их придумал: архитектор или Подгорский – не известно", – отмечает эккурсовод.

Уникальное сооружение извне имеет четыре этажа, каждый высотой почти по 6 метров. А с противоположной стороны этажей семь. Во вдвое меньших и более низких комнатах жила охрана и прислуга арендаторов.

"Тут есть один из немногих в Киеве проездов для карет. Чтобы карета при развороте не била стены, здесь поставили вот такие шары – отбойники, которым больше 120 лет", – продолжает рассказ Оксана.

На входной двери никогда не было ручки. Жителей за небольшую плату изнутри впускал дворник. У входа, на пороге, можно увидеть слово "сальве", что на латыни означает "Здравствуйте!"

Лестницы здесь подстроены под женские ступни, перила под небольшие ладони. Не в каждой комнате старинные камины. По легенде, по холлу бродит девушка в белом. Владелец замка якобы и умер внезапно, увидев таинственный силуэт.

"Великолепный вид на золотые ворота, на Прорезную. Великолепный вид на башенки с решетками. И вот здесь по приданию, любили отдыхать киевские ведьмы, когда они перелетали с одной Лысой горы на другую", – говорит Оксана.

Готические стены и шпили замка почти не изменились. Они сохранили свой облик, несмотря на опасности времен.

Если в одной части замка жили постояльцы, то другая сдавалась в аренду предпринимателям. В начале 20века здесь была известная кондитерская, потом кинотеатр, а уже сегодня – иконная галерея. Посмотреть на иконы приезжают не только верующие со всей Украины, но и иностранцы.

Ольга Москаева, менеджер галереи "Чудотворные иконы Афона":

"Здесь представлены точные списки 12 икон, которые были написаны иконописцами на горе Афон. Можно приложится к прекрасному и попросит благословления".

В выходные в замке Барона проводят вечерние экскурсии, ведь в это время суток здесь остро ощущается вековая мистика.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о тайнах Кирилловской церкви в Киеве: от сокровищ Мазепы до безответной любви Врубеля. Ее разоряли орды Батыя и литовское войско Радзивилла, уродовали во времена Екатерины Второй и большевиков. Восстанавливали во времена гетманства Мазепы. А после реставрации под руководством выдающегося архитектора Григоровича-Барского она стала образцом барочного стиля.

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