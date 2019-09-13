То жара, то холод с дождем: киевлян ждут погодные "качели"

На выходных в столице понизится температура воздуха и пойдут дожди, однако на следующей неделе тепло ненадолго вернется в Киев

/ Фото: Андрей Пындык, Сегодня

В Киеве в пятницу, 13 сентября, ожидается теплая и сухая погода, также будет солнечно. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Температура воздуха днем поднимется до +25...+27 градусов, а ночью опустится до +10...+12 градусов. Такая же погода ожидается сегодня по всему региону, но на севере и северо-востоке области ночью будет прохладнее.

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В субботу, 14 сентября, в столице температура воздуха упадет до +20...+22 градусов и пойдут дожди, ночная температура поднимется только до +12...+14 градусов. Осадки и свежую погоду также прогнозируют по всей области.

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В воскресенье, 15 сентября, солнце вернется в столицу, но будет прохладно – днем температура воздуха поднимется всего лишь до +17...+19 градусов, ночью будет +8...+10 градусов.

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В понедельник, 16 сентября, температура пойдет на повышение и в Киев и область вернется тепло – ожидается до +22...+24 градусов днем и +9...+11 градусов ночью. Также тепло и сухо будет по всей области.

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Во вторник, 17 сентября, погода снова резко изменится: температура воздуха днем понизится до +18...+20 градусов, а также пойдут дожди. Осадки будут по всей Киевской области.

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Ранее новости "Сегодня" узнали у синоптиков, какой ожидается погода в ближайшие три месяца. По прогнозам, сентябрь еще побалует теплом, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками.

Также недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

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