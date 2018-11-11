ТОП самых "вкусных" улиц Киева: Фруктовая улица и переулок Сахарный

Вы что больше любите — фрукты, ягоды, овощи, а может быть, даже сладости? Или, как говорил персонаж известного мультфильма, "и то и другое"? "Сегодня" предлагает совершить путешествие по необычным улицам Киева. Они не отличаются уникальной архитектурой, историей или достопримечательностями, но благодаря своим названиям их так и хочется "съесть".

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Ягодно-овощной "коктейль" с гербом и дачами

Изучим детальнее Подольский район столицы и обратим внимание на территорию, ограниченную ул. Маршала Гречко, Стеценко и Сырецко-Садовой. Участок на первый взгляд неприметный, но если внимательно присмотреться к названиям улиц внутри "треугольника", будете удивлены. Все они (а это больше десятка) — "съедобные". Названия большинства этих улочек посвящены фруктам-ягодам: Ананасная, Малиновая, Земляничная, Смородиновая, Абрикосовая, Поричковая и даже Кизиловая. Но есть и овощные — Баклажанная и Огуречная. А кукурузку сахарную любите? Ведь чтят здесь и представителей семейства злаковых — есть улица Кукурузная и Кукурузный проезд. А названия еще двух улиц посвящены известным сортам яблок — Ранетная и Кальвильная (на карте почему-то обозначена как Кальвинная). Одним словом — аж слюнки текут.

Сворачиваем с оживленной и шумной ул. Маршала Гречко на ул. Ананасную. Несколько десятков шагов — и попадаем в совершенно другой мир. Тут тихо, спокойно, никакой суеты, как будто находишься вовсе не в Киеве. Высотной застройки на этих "вкусных" улицах пока нет, а ведают всем несколько садовых товариществ. Ранее здесь, видимо, располагались обычные скромные садовые участки с крохотными домиками. Некоторые из них еще сохранились, как, например, старенькая деревянная дачка с нарисованными, но уставшими от времени цветочками на фасаде. Редкие участки запущены, а домики на них стоят полуразрушенными. Но подавляющее большинство строений теперь — это большие роскошные особняки. Черешни, орехи, яблони и другие деревья за заборами присутствуют. За порядком следят видеокамеры и "злые собаки", о которых предупреждают таблички на входных калитках. Встречаются и интересные указатели. Например, на табличке дома №8 на ул. Абрикосовой крупными буквами указано и слово "Абрикос". И больше никаких пояснений — продам, куплю или выращиваю. А на одном из уличных знаков мы увидели даже герб столицы. Правда, с изображением "неправильного" Архангела Михаила.

Стоимость участков и домов здесь впечатляющая. Мы нашли объявление о продаже современного и "эксклюзивного" двухэтажного особняка с техникой, мебелью и участком в 6 соток на ул. Земляничной за почти $540 тыс. За 4-этажный дом на ул. Баклажанной просят аж $600 тыс. На Абрикосовой двухэтажный дом площадью 260 кв. м с бильярдной продается за $320 тыс. Есть в продаже и участок с ветхим домиком на этой же улице — его цена $55 тыс.









Абрикосовая. Необычные и загадочные таблички на заборах домиков. Фото: В. Лазебник С гербом. На указателе красуется «неправильный» Архангел. Фото: В. Лазебник Особняки. Большинство зданий в «треугольнике» — в два-три этажа. Фото: В. Лазебник С цветочками. На вкусных улицах осталось немного старых дач. Фото: В. Лазебник Ананасная. Маленькая дачка по соседству с огромным домом. Фото: В. Лазебник

Сладкие названия Бортничей и Жулян

Перенесемся в другой конец Киева, в один из самых отдаленных микрорайонов — Бортничи. Бывший поселок с 1988 года находится в составе Дарницкого района, хотя первые упоминания о Бортничах датируются еще XVI веком. Его название происходит от древнеславянского слова "борть" — дуплистое дерево, в котором гнездились пчелы. Упоминаем мы об этом не случайно. Всего три года назад Бортничи стали одним из самых "сладких" мест столицы, несмотря на соседство с "пахучей" станцией аэрации, и вот почему. 8 октября 2015 года Киеврада переименовала в микрорайоне больше десятка улиц с советскими названиями, заменив их всевозможными "пчелино-медовыми" вариантами. Так, улица Калинина стала Вуликовою, Комсомольская — Нектарной, Котовского — Пасечной, Свердлова — Медоносной. Переулок Комсомольский превратился в Прополисный, а Коминтерна — в Пчелиный, переулок Котовского — в Гречаный, а Свердлова — в Акациевый. Тогда же в Борничах появились переулки Запашный и Солодкий. А чтобы жизнь совсем казалась медом, два переулка назвали Счастливый и Радостный. Практически все они, кстати, — это частный сектор. "Мне такие названия нравятся намного больше, чем какие-то политические или даже "именные" — в честь каких-то деятелей. Время проходит, отношение к людям меняется, идеология пересматривается. А такие названия нейтральные, позитивные и не вызывают массу разногласий среди людей. Вряд ли через 50 или 100 лет кто-то соберется такие улицы снова переименовывать", — говорит жительница Галина Макушенко.

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Не забудем упомянуть и столичную улицу Медовую, хотя она находится не в Бортничах, а в Соломенском районе Киева. Улица относительно молодая, она возникла только в середине XX века. А знаменита она тем, что здесь находится Государственный музей авиации им. Антонова с уникальными экспонатами. Но есть и "ложка дегтя". Медовая находится в ужасном состоянии. Как пожаловались в музее, ремонт на ней начался еще в 2011 году, но до сих пор так и не закончился. "Отсутствует дорожное покрытие на значительной территории, остаются открытыми канализационные люки и ливнестоки, разбросан строительный мусор и остатки строительных материалов. Заложником этой ситуации стал наш музей. Как раз напротив центрального входа находится один из худших участков этого долгостроя", — сообщили недавно в музее и обратились к городским властям, чтобы улицу наконец-то привели в порядок. Даже петицию создали.

Рядышком с музеем, в микрорайоне Жуляны, недавно также появились новые вкусные улицы, у которых ранее вообще не было никакого названия. Все они "молоденькие", возникли только после 2010 года, когда здесь начали выделять участки под застройку и ведение садового хозяйства. Так, по решению Киеврады от 1 октября 2015 года в Жулянах теперь есть ул. Малиновая, Вишневая, Виноградная, Грушевая, Мятная. А вот улицу Апельсиновую, которая "родилась" лет на десять раньше, в этот же день переименовали на Помаранчевую. Но вкус-то от этого не изменился. Есть в микрорайоне и улица, названная в честь селекционера Мичурина — она возникла еще в прошлом веке.

Улица Медовая. В знаменитом Музее авиации просят доделать ремонт, который тянется несколько лет. Фото: facebook.com/aviamuseumua

Переулки: самый короткий и без домов

Также в Подольском районе, но уже на Куреневке, есть еще одно сладкое место — переулок Сахарный (Цукровий). Он очень небольшой, соединяет собой улицы Кирилловскую и Копыловскую. Согласно справочникам, переулок возник в середине XIX века, а название получил от сахарного завода, который находился неподалеку. Интересно, что сейчас его "имя" можно отыскать только на карте. Ни одной таблички или указателя в пер. Сахарном мы не обнаружили. Да и вообще к этой улочке, похоже, не относится ни один жилой дом или какое-либо учреждение. Проезд для машин, да и только.

В километре от переулка Сахарного можно отыскать улицу Фруктовую с частными домами и дачами: большая ее часть относится еще к Подольскому району, а по небольшому кусочку уже проходит граница с Шевченковским районом. Возникла она в начале XX века. Свое название получила в честь многочисленных фруктовых садов, которые были здесь расположены. В течение ста лет название не менялось.

А вот на Нивках, в Шевченковском районе, есть Овощной переулок. Он возник в середине XX века, а современное название носит с 1955 года. Секрет его довольно прост: по соседству расположена Киевская овощная фабрика, самое старое тепличное хозяйство в Украине, созданное в 1946 году. В переулке поместилось всего несколько домов, а длина точно составляет не больше сотни метров. Замеры по карте показывают цифру в 80 метров. Так что Овощной смело может сражаться за звание самого короткого в столице. Как известно, пока таким считается Инженерный переулок, расположенный в Печерском районе возле метро "Арсенальная" (длина 83 метра).

Переулок Сахарный. Небольшой проезд без указателей между улицами Кирилловской и Копыловской. Фото: В. Лазебник