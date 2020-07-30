Транспортный коллапс на Троещине: киевляне перекрывали проспект Маяковского (фото, видео)

Сегодня днем, 30 июля, возмущенные люди перекрыли движение транспорта на проспекте Маяковского в районе рынка "Фестивальный" в Деснянском районе Киева. Движение транспорта, по данным столичных транспортников, было заблокировано больше часа. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, что несколько десятков людей живой цепью перекрыли проспект.

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"Задерживается движение троллейбусов №№50,50к,30,31,47 и автобусов №114 по проспекту Маяковского – рынок "Фестивальный" в оба направления по причине перекрытия движения митингующими", – такое сообщение появилось на сайте КП "Киевпастранс".

Видео: KIEVMAP

В патрульной полиции не смогли нам ответить, что именно происходит на проспекте Маяковского. Впрочем, в "Киевпастрансе" сообщили, что правоохранителям удалось разблокировать проспект и возобновить движение транспорта.

"Люди перекрыли проспект в 12:00. Больше часа движение было заблокировано. Сейчас митингующие разошлись и движение восстановлено. Транспорт поехал, но с отклонением от обычного графика движения", – сообщили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

В полиции Деснянского района нам рассказали, что сообщение о перекрытии проспекта Маяковского поступило в 11:45.

"На место сразу выехали сотрудники полиции. Оказалось, что на рынок "Фестивальный" приехали сотрудники коммунального предприятия "Киевблагоустройства", чтобы демонтировать там конструкции. Когда работы начались, сотрудники рынка в знак протеста перекрыли проспект Маяковского. Он был перекрыт более полутора часа. Путем переговоров нам удалось уговорить людей покинуть проезжую часть. К людям приехали представители Деснянской РГА и Киевсовета. Они разошлись, когда коммунальщики прекратили демонтаж конструкций", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Деснянского района.

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Правоохранители добавляют, что никто из митингующих не был задержан. Во время перекрытия проспекта Маяковского киевляне пропускали автомобили экстренных служб города. Что будет с конструкциями на рынке, которые хотели демонтировать коммунальщики, пока неизвестно.

Ранее новости "Сегодня" писали, что противники застройки в столице перекрывали мост Метро.

Также в прошлом месяце из-за строительства Подольского моста на Русановских садах в Киеве жители частного сектора перекрыли движение транспорта на улице Садовой.

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