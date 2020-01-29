Туман в Киеве: как работают столичные аэропорты и где отменяют рейсы

Проблемы с вылетом самолетов возникли в аэропорту "Киев", а "Борисполь" работает в штатном режиме

Фото: Kyiv Sikorsky Airport, Facebook

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Из-за сильного тумана в столичном аэропорту "Киев" (Жуляны) имени Игоря Сикорского возникли сложности с вылетами самолетов внутренних рейсов.

"Самолеты международных рейсов вылетают и прилетают. Единственная проблема – задержка на два часа вылета внутреннего рейса на Запорожье. Экипаж принял решение не вылетать из-за сильного тумана", – рассказали сайту "Сегодня" в пресс-службе аэропорта.

Там добавляют, что часть пассажиров предупредили о задержке рейса, а часть будет ожидать вылета в терминалах "Д" и "А". Вылет ориентировочно запланирован на 11: 00 часов. На таких рейсах обычно перевозят 30-40 пассажиров.

"Сильный туман не только в Киеве, но и в Запорожье тоже. Экипаж ждет, когда рассеется туман, а это произойдет ориентировочно после 11:00 часов утра. Это абсолютно нормальное решение, ведь безопасность для пилотов – это прежде всего", – добавляют в аэропорту "Киев".

На онлайн-табло аэропорта также указано, что отменены два рейса в Варшаву.

"Да, из-за тумана вчера эти самолеты не вылети из Варшавы и соответственно от нас сегодня не вылетают. Такое решение приняла авиакомпания, которая обслуживает эти рейсы. Они не перенаправляют из-за плохой погоды рейсы в аэропорт "Борисполь", а просто их отменяют", – говорят в аэропорту.

В международном аэропорту "Борисполь" нас заверили, что аэропорт работает в штатном режиме в сильный туман.

"Самолеты вылетают и прилетают. Если задержки с вылетом рейсов есть, то они происходят по техническим причинам. Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме", – пояснили нам в пресс-службе аэропорта.

Отметим, что туман в столице, по данным синоптиков, сегодня сменится дождем и мокрым снегом.

Напомним, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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