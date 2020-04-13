Полиция показала, как следит за киевлянами с дронов (видео)

В столице водная полиция на выходных провела профилактический рейд. В частности, правоохранители использовали дроны с громкоговорителями, чтобы следить за тем, как в городе соблюдается карантин.
"Сотрудники ведомства патрулировали территорию Оболонской набережной, Русановского пролива и парка культуры и отдыха "Гидропарк". С помощью беспилотных летательных аппаратов, на которых установлено громкоговорители, полицейские проинформировали граждан о необходимости соблюдения правил карантина", – говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.
Также копы запустили беспилотники над местами, которые труднодоступны для пеших нарядов и автопатрулей, и где вопреки ограничительным мерам могут отдыхать киевляне.
Сообщалось, что в дальнейшем такие профилактические мероприятия будут проводиться на прибрежной территории в других областях.
Напомним, Киев уже почти месяц живет в карантине, который несколько раз ужесточали. При этом на минувших выходных в нескольких областях Украины вводили "комендантский час".
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