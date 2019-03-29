У более чем трети киевлян с 1 апреля возникнут проблемы с медпомощью
Проблема затронет тех, кто не подписал декларации с врачами
У более чем трети киевлян с 1 апреля возникнут проблемы с получением медицинских услуг, сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Так, около 1,7 млн киевлян подписали декларации с врачами. С 1 апреля "красный список" (те, кто декларации не подписал) финансироваться не будет. До 1 января 2019 года "красный "список" финансировался 240 грн в год на человека, с 1 января по 1 апреля – 120 грн, а с 1 апреля – вообще не будет финансироваться.
"То есть можем констатировать, что с 1 апреля у 37,5% киевлян возникнут проблемы с получением медицинских услуг. Неотложная и экстренная помощь будут и впредь предоставляться, но, например, получить медицинскую справку (на работу, в бассейн, для получения водительского удостоверения и т.п.) те, у кого не подписана декларация с врачом, не смогут", – сказал Поворозник.
Он добавил, что им придется выбрать врача и все же подписать декларацию.
Напомним, с 1 апреля Министерство охраны здоровья планирует полностью остановить выделение средств на лечение украинцев, которые не заключили соглашение с семейным врачом. Сейчас таких насчитывает 16 миллионов. "Сегодня" выясняли, откажут ли им в медицинской помощи.
Ранее стало известно, что бесплатные лекарства в Украине можно будет получить только по электронному рецепту. То есть те, кто до сих пор не "прикрепился" к определенному врачу, воспользоваться бесплатной госпомощью не смогут.
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