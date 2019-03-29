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У более чем трети киевлян с 1 апреля возникнут проблемы с медпомощью

Сегодня, 15:21

Проблема затронет тех, кто не подписал декларации с врачами

Иллюстрация
Иллюстрация.
У более чем трети киевлян с 1 апреля возникнут проблемы с медпомощью //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/58d/d20/5c658dd20cc1b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/58d/d20/5c658dd20cc1b.jpg Другие новости Проблема затронет тех, кто не подписал декларации с врачами

У более чем трети киевлян с 1 апреля возникнут проблемы с получением медицинских услуг, сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Так, около 1,7 млн киевлян подписали декларации с врачами. С 1 апреля "красный список" (те, кто декларации не подписал) финансироваться не будет. До 1 января 2019 года "красный "список" финансировался 240 грн в год на человека, с 1 января по 1 апреля – 120 грн, а с 1 апреля – вообще не будет финансироваться.

"То есть можем констатировать, что с 1 апреля у 37,5% киевлян возникнут проблемы с получением медицинских услуг. Неотложная и экстренная помощь будут и впредь предоставляться, но, например, получить медицинскую справку (на работу, в бассейн, для получения водительского удостоверения и т.п.) те, у кого не подписана декларация с врачом, не смогут", – сказал Поворозник.

Он добавил, что им придется выбрать врача и все же подписать декларацию. 

Напомним, с 1 апреля Министерство охраны здоровья планирует полностью остановить выделение средств на лечение украинцев, которые не заключили соглашение с семейным врачом. Сейчас таких насчитывает 16 миллионов. "Сегодня" выясняли, откажут ли им в медицинской помощи.


Ранее стало известно, что бесплатные лекарства в Украине можно будет получить только по электронному рецепту. То есть те, кто до сих пор не "прикрепился" к определенному врачу, воспользоваться бесплатной госпомощью не смогут.

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Тег Киев, КГГА, декларация, медреформа, медицинская помощь, Поворозник

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