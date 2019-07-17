У полиции Киевской области – новый начальник

Нового руководителя назначили после служебного расследования о гибели мальчика в Переяслав-Хмельницком

В Киевской области представили нового руководителя полиции – Андрея Небытова. До этого он занимал должность заместителя начальника областного управления полиции, сообщили в полиции столичного региона.

Решение о назначении нового руководителя полиции Киевщины было принято после завершения служебного расследования по факту трагической гибели 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

Так, по результатам полицейского расследования привлечены к ответственности 12 сотрудников полиции. Из них 6 руководителей районного отдела полиции – уволены. Руководители управления превентивной деятельности привлечены к дисциплинарной ответственности.

Сейчас на замещение вакантных должностей в Переяслав-Хмельницком отделе полиции объявлен конкурс из числа действующего полицейского резерва.

Напомним, полицейские в пятницу, 31 мая, в Переяславе-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из копов попал в голову ребенку – Кириллу Тлявову, позднее мальчик умер. 4 июня Голосеевский районный суд отправил под арест на два месяца без права залога двух подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " У полиции Киевской области – новый начальник". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"