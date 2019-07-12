Угрожала себя взорвать: киевляне пытаются выселить опасную соседку

Жители киевской многоэтажки боятся жить с соседкой, которая после лечения в психбольнице снова вернулась домой

Жители одной из киевских многоэтажек пытаются защититься от опасного соседа. Они возмущены: соседка, которая, по их словам, пыталась взорвать дом газом, вернулась домой после принудительного лечения. И люди снова волнуются за свои жизни.

Соседи опасаются, что женщина захочет повторить свой подвиг.

Светлана Шевченко, которая в свое время и забила тревогу, теперь жалуется, что все ответственные инстанции оставили ее один на один с опасной соседкой. Единственное, чего удалось достичь: чтобы соседке не подключили снова газ.

"Она ходила по инстанциям, чтобы ей снова подключили газ. Она же тогда перерезала газовый шланг, когда все это произошло. И хотела теперь подключить снова газ. Но жители нашего подъезда, и даже некоторые жители соседних подъездов с нашего дома подписали соостветствующее заявление. И, как я понимаю, газ ей не подключили", – говорит она.

Светлана вспоминает: говорила с опасной соседкой после ее лечения. Однако разговоры ни к чему не привели.

"Она сказала, что все перекрутили, раздули, и ничего страшного не произошло. Никто, мол, не умер", – пересказывает слова соседки Светлана Шевченко.

Сейчас Светлана не может проконтролировать женщину. Даже социальные работники не могут попасть в дом киевлянки.

Юрист Виктор Чевгуз объясняет: попечители несут больше моральную, чем юридическую ответственность за свою подчиненную. И советует обращаться в суд, чтобы человека забрали на лечение. Хотя и объясняет, что это будет временное решение.

"Врачи, к сожалению, не заинтересованы долго ее держать. Вот они 2-3 месяца подержали и могут ставить вопрос о выписке", – говорит адвокат Виктор Чевгуз.

При этом юрист подчеркивает: в Украине существует успешная судебная практика принудительного отселения опасных соседей.

Как ранее сообщали новости "Сегодня", жительница многоэтажки в Днепре портит жизнь соседям. Женщина собирает хлам и в двух своих квартирах и в подъезде дома, от чего страдают другие жильцы дома.

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