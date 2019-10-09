Уходят на "зимовку": в центре Киева демонтировали фонтаны

В центре Киева на Майдане Независимости демонтировали фонтаны. Об этом сообщает пресс-служба СВКП "Киевводофонд".

"Фонтаны на Майдане Независимости активно готовятся к зиме. Уже демонтировано внешнее оборудование и проведены необходимые санитарно-профилактические работы. Теперь фонтаны полностью готовы к накыванию специальной конструкцией, которая будет защищать их от внешних повреждений и загрязнений", – говорится в сообщении.

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Напомним, что для демонтажа двенадцати гейзерных фонтанов, которые находятся в акватории Русановского канала, будут привлечены дайверы и водоплавающая техника. Очистка русановских фонтанов будет проходить непосредственно после их демонтажа с канала. К следующему сезону они будут храниться в специализированных помещениях.

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Уже с мая 2020 столичные фонтаны возобновят свою работу.

Новости "Сегодня" писали, что в этом году несколько столичных фонтанов неоднократно заливали моющими средствами.

Также в июле на столичных Теремках в сквере отремонтировали фонтан с мостиком, который долго стоял заброшенным. Местные жители заметили, что в него начали бросать мусор, вода позеленела, а потом и вовсе пропала.

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