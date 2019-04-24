Уличные ярмарки в Киеве перед Пасхой: где будут продавать недорогие продукты

Продуктовые ярмарки перед праздником пройдут во всех районах столицы

Фото: Pixabay

В Киеве на этой неделе пройдут традиционные сельхозярмарки, на которых жители столицы смогут купить перед Пасхой недорогие продукты, сообщает пресс-служба КГГА.

Ярмарки пройдут в:

24 апреля (среда)

Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;

Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" ст. м "Осокорки"),

пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

Днепровском районе – ул. Соборности, 2-20, ул. Петра Вершигоры, 1;

Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Тверской и Ковпака)

Подольском районе – ул. Правды, 5-11, ул. Светлицкого, 33;

Святошинском районе – ул. Подлесная, 8;

Шевченковском районе – Лукьяновская площадь, 1-А.

25 апреля (четверг)

Голосеевском районе – ул. Новопироговская, 25, ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);

Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" ст. М. "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, ул. Березняковская, 21-23, просп. Генерала Ватутина, 12-А;

Печерском районе – ул. Московская, 2;

Подольском районе – ул. Оболонская, 23-35, ул. Светлицкого, 33;

Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;

Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1, Лукьяновская площадь, 1-А, просп. Победы, 50.

26 апреля (пятница)

Голосеевском районе – ул. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;

Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" ст. М. "Осокорки"),

пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;

Печерском районе – пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова, ул. Виноградный, 4-6;

Подольском районе – ул. Светлицкого, 33, ул. Полковая, 78;

Святошинском районе – ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;

Соломенском районе – ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна), ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской)

Шевченковском районе – Лукьяновская площадь, 1-А, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Рижская, 1, ул. Деревлянская, 16-20, межуличный проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера).

27 апреля (суббота)

Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" ст. м. "Осокорки");

Подольском районе – ул. Светлицкого, 33;

Шевченковском районе – Лукьяновская площадь, 1-А.

Также ярмарки в субботу пройдут в:

Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

Дарницком районе – ул. Ревуцкого;

Деснянском районе – ул. Кубанской Украины (в пределах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного), ул. Николая Закревского (в пределах просп. Владимира Маяковского, 2-А и ул. Теодора Драйзера)

Днепровском районе – ул. Андрея Малышко, 9-19;

Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;

Печерском районе – ул. Екатерины Билокур;

Подольском районе – ул. Степана Бандеры (около Куреневского парка);

Соломенском районе – ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита Василия Липковского и Богдановского);

Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

Напомним, что в Киеве столичная подземка в ночь на Пасху будет работать на час дольше, а в воскресенье, 28 апреля, начнет работу на час раньше.

Ранее мы писали, что в связи с празднованием Пасхи и Дня труда в Украине ожидаются пять выходных дней подряд: с субботы, 27 апреля, по среду, 1 мая.

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