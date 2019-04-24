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Уличные ярмарки в Киеве перед Пасхой: где будут продавать недорогие продукты

Сегодня, 14:29

Продуктовые ярмарки перед праздником пройдут во всех районах столицы

Фото: Pixabay

В Киеве на этой неделе пройдут традиционные сельхозярмарки, на которых жители столицы смогут купить перед Пасхой недорогие продукты, сообщает пресс-служба КГГА.

Ярмарки пройдут в:

24 апреля (среда)

  • Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;
  • Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" ст. м "Осокорки"),
  • пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
  • Днепровском районе – ул. Соборности, 2-20, ул. Петра Вершигоры, 1;
  • Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Тверской и Ковпака)
  • Подольском районе – ул. Правды, 5-11, ул. Светлицкого, 33;
  • Святошинском районе – ул. Подлесная, 8;
  • Шевченковском районе – Лукьяновская площадь, 1-А.

25 апреля (четверг)

  • Голосеевском районе – ул. Новопироговская, 25, ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);
  • Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" ст. М. "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
  • Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, ул. Березняковская, 21-23, просп. Генерала Ватутина, 12-А;
  • Печерском районе – ул. Московская, 2;
  • Подольском районе – ул. Оболонская, 23-35, ул. Светлицкого, 33;
  • Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
  • Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1, Лукьяновская площадь, 1-А, просп. Победы, 50.

26 апреля (пятница)

  • Голосеевском районе – ул. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;
  • Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" ст. М. "Осокорки"),
  • пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
  • Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;
  • Печерском районе – пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова, ул. Виноградный, 4-6;
  • Подольском районе – ул. Светлицкого, 33, ул. Полковая, 78;
  • Святошинском районе – ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;
  • Соломенском районе – ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна), ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской)
  • Шевченковском районе – Лукьяновская площадь, 1-А, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Рижская, 1, ул. Деревлянская, 16-20, межуличный проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера).

27 апреля (суббота)

  • Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" ст. м. "Осокорки");
  • Подольском районе – ул. Светлицкого, 33;
  • Шевченковском районе – Лукьяновская площадь, 1-А.

Также ярмарки в субботу пройдут в:

  • Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
  • Дарницком районе – ул. Ревуцкого;
  • Деснянском районе – ул. Кубанской Украины (в пределах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного), ул. Николая Закревского (в пределах просп. Владимира Маяковского, 2-А и ул. Теодора Драйзера)
  • Днепровском районе – ул. Андрея Малышко, 9-19;
  • Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;
  • Печерском районе – ул. Екатерины Билокур;
  • Подольском районе – ул. Степана Бандеры (около Куреневского парка);
  • Соломенском районе – ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита Василия Липковского и Богдановского);
  • Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

Напомним, что в Киеве столичная подземка в ночь на Пасху будет работать на час дольше, а в воскресенье, 28 апреля, начнет работу на час раньше.

Ранее мы писали, что в связи с празднованием Пасхи и Дня труда в Украине ожидаются пять выходных дней подряд: с субботы, 27 апреля, по среду, 1 мая.


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Тег продукты, Киев, ярмарки

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