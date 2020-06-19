Українська
$ 26,76
30,06
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В академии СБУ вспышка коронавируса: что известно

19 июня, 16:50

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Курсанты находятся под круглосуточным контролем медиков

В Службе безопасности Украины заявляют об обнаружении коронавируса у курсантов Национальной академии СБУ.

Реклама

"Впервые инфекция была диагностирована у одного из них после общения с родственниками. У курсантов, которые контактировали с больным, также обнаружен СOVID-19. Все они изолированы", – сообщили в пресс-центре СБУ в пятницу.

В Службе подчеркнули, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, течение болезни у всех курсантов легкое.

"Они находятся под круглосуточным контролем. При необходимости проводятся дополнительные лабораторные и инструментальные обследования. Ни одного случая осложненного течения болезни не зафиксировано", – рассказали в СБУ.

Всем остальным курсантам проводится дополнительное тестирование. Сейчас они находятся на обсервации.

Реклама

"Ситуация находится под контролем руководства Службы. Соблюдение требований обсервации и постоянный медицинский мониторинг обеспечивают специалисты Военно-медицинского управления СБУ. В Академии усилен контроль за соблюдением масочного режима, социального дистанцирования, проводится бесконтактный температурный скрининг, дезинфекция и бактерицидное облучение помещений", – добавили в СБ Украины.

В тренде
ЧП в метро Киева: безумца ловили в тоннеле между "Берестейской" и "Шулявской"

Ряд СМИ со ссылкой на сообщения в соцсетях пишет о 27 подтвержденных случаях заражения курсантов.

Ранее в коммунальном предприятии "Киевпастранс" у двух людей обнаружили коронавирус. Это – сотрудники администрации автопарка, которые не выходят на рейсы с пассажирами.

Также сообщалось, что в Киеве директор школы, которая заразилась коронавирусом, знала о заболевании, но продолжала общаться с людьми и ходила на работу. Госпродпотребслужба города обратилась в правоохранительные органы по возбуждению в отношении директора уголовного производства.

Также смотрите, соблюдают ли киевляне карантин:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев СБУ курсанты киевляне коронавирус

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пляжи Киева с высоты птичьего полета: как в разгар пандемии отдыхающие спасаются от жары
Пляжи Киева с высоты птичьего полета: как в разгар пандемии отдыхающие спасаются от жарыДругие новости
Где в Киеве можно сдать кровь на донорство: список адресов в столице
Где в Киеве можно сдать кровь на донорство: список адресов в столицеWellness
Под Киевом пронесся ураган: сильный ливень, ветер и град (видео)
Под Киевом пронесся ураган: сильный ливень, ветер и град (видео)Другие новости
Ужесточение карантина в Киеве: стало известно, будут ли усиливать контроль
Ужесточение карантина в Киеве: стало известно, будут ли усиливать контрольВласть
Выбросил окурок и поплатился: в Киеве патрульный жестко наказал автохама (видео)
Выбросил окурок и поплатился: в Киеве патрульный жестко наказал автохама (видео)Другие новости
В центр Киева стянули силовиков: в полиции назвали причину
В центр Киева стянули силовиков: в полиции назвали причинуДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять