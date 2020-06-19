В академии СБУ вспышка коронавируса: что известно

В Службе безопасности Украины заявляют об обнаружении коронавируса у курсантов Национальной академии СБУ.
"Впервые инфекция была диагностирована у одного из них после общения с родственниками. У курсантов, которые контактировали с больным, также обнаружен СOVID-19. Все они изолированы", – сообщили в пресс-центре СБУ в пятницу.
В Службе подчеркнули, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, течение болезни у всех курсантов легкое.
"Они находятся под круглосуточным контролем. При необходимости проводятся дополнительные лабораторные и инструментальные обследования. Ни одного случая осложненного течения болезни не зафиксировано", – рассказали в СБУ.
Всем остальным курсантам проводится дополнительное тестирование. Сейчас они находятся на обсервации.
"Ситуация находится под контролем руководства Службы. Соблюдение требований обсервации и постоянный медицинский мониторинг обеспечивают специалисты Военно-медицинского управления СБУ. В Академии усилен контроль за соблюдением масочного режима, социального дистанцирования, проводится бесконтактный температурный скрининг, дезинфекция и бактерицидное облучение помещений", – добавили в СБ Украины.
Ряд СМИ со ссылкой на сообщения в соцсетях пишет о 27 подтвержденных случаях заражения курсантов.
Ранее в коммунальном предприятии "Киевпастранс" у двух людей обнаружили коронавирус. Это – сотрудники администрации автопарка, которые не выходят на рейсы с пассажирами.
Также сообщалось, что в Киеве директор школы, которая заразилась коронавирусом, знала о заболевании, но продолжала общаться с людьми и ходила на работу. Госпродпотребслужба города обратилась в правоохранительные органы по возбуждению в отношении директора уголовного производства.
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