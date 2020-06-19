В "Киевпастрансе" обнаружили сотрудников с коронавирусом

В коммунальном предприятии "Киевпастранс" у двух людей обнаружили коронавирус. Это – сотрудники администрации автопарка, которые не выходят на рейсы с пассажирами.
"У них легкое течение болезни. И сейчас они на самоизоляции за пределами города, потому что не киевляне. Эти работники жили в общежитии предприятия. Круг контактных лиц обнаружили и обследовали. Больных среди них нет. В общежитии провели усиленную дезинфекцию", – заявил мэр столицы Виталий Кличко.
Он также отметил, что все водители коммунального общественного транспорта ежедневно проходят медицинский осмотр и измерения температуры.
"Если у кого-то из них проявляются признаки заболевания – этого человека не допускают к работе и отправляют на обследование. Также общественный коммунальный транспорт продолжают дезинфицировать несколько раз в день", – отметил Виталий Кличко.
Напомним, число жителей Киева, у которых по состоянию на утро 19 июня обнаружили коронавирус, увеличилось на 92 человека.
Ранее сообщалось, что в Киеве усилили проверки соблюдения ограничительных мер в магазинах, ресторанах, на транспорте. В частности, новости "Сегодня" писали о проверках пассажиров в метро.
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