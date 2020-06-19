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В "Киевпастрансе" обнаружили сотрудников с коронавирусом

19 июня, 13:58

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Заболевшие находятся на самоизоляции за чертой Киева

В коммунальном предприятии "Киевпастранс" у двух людей обнаружили коронавирус. Это – сотрудники администрации автопарка, которые не выходят на рейсы с пассажирами.

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"У них легкое течение болезни. И сейчас они на самоизоляции за пределами города, потому что не киевляне. Эти работники жили в общежитии предприятия. Круг контактных лиц обнаружили и обследовали. Больных среди них нет. В общежитии провели усиленную дезинфекцию", – заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Он также отметил, что все водители коммунального общественного транспорта ежедневно проходят медицинский осмотр и измерения температуры.

"Если у кого-то из них проявляются признаки заболевания – этого человека не допускают к работе и отправляют на обследование. Также общественный коммунальный транспорт продолжают дезинфицировать несколько раз в день", – отметил Виталий Кличко.

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Напомним, число жителей Киева, у которых по состоянию на утро 19 июня обнаружили коронавирус, увеличилось на 92 человека.

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Ранее сообщалось, что в Киеве усилили проверки соблюдения ограничительных мер в магазинах, ресторанах, на транспорте. В частности, новости "Сегодня" писали о проверках пассажиров в метро.

Также смотрите, соблюдают ли киевляне карантин:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Виталий Кличко коронавирус киевпастранс

Источник: Сегодня

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