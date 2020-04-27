В Борисполе приземлился рейс с украинцами из Майами

В Украину, которая возобновит специальные авиарейсы для граждан, которые находятся за границей, чтобы те могли вернуться на родину, прибыл рейс с гражданами страны, которые находились в Соединенных Штатах и не могли самостоятельно вернуться домой из-за карантина.

Об этом сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко.

По его словам, рейс в понедельник, 27 апреля, был выполнен авиакомпанией МАУ. Самолет забирал граждан из Майами, штат Флорида.

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"Рейс из Майами только что приземлился в аэропорту Борисполя. Проверяют температуру по прибытии", – написал Ельченко в Twitter.

В Украину прибыли 259 граждан. Самолет приземлился в 22 часа.

Посол не уточнил, отправят ли граждан на обсервацию. Предварительно, всем пассажирам самолета нужно пройти или обязательную обсервацию, или домашнюю самоизоляцию в течение 14 суток.

Напомним, ранее также стало известно, что Кабмин заплатит МАУ, SkyUp, Windrose и Azur Air за эвакуацию украинцев. Компенсация будет составлять половину стоимости организации рейса, так как при эвакуации украинцев в одну сторону самолеты летят пустыми.

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При этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что после инцидента с пассажирами самолетов с Бали и из Вьетнама МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер.

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