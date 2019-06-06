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В центре Киева "полечили" дуб, прибив к нему кусок фанеры

6 июня, 13:42

Коммунальщики спилили крупную ветку дуба, а место среза закрыли куском фанеры

Фото: Александр Марущак, Сегодня

На центральной аллее парка Владимирская горка в Киеве ствол дерева стал предметом для обсуждения киевлян и иностранцев. Дело в том, что коммунальщики спилили здесь крупную ветку дуба, а место среза закрыли куском фанеры, приколотив гвоздями к стволу. 

Фото: Александр Марущак, Сегодня

Фото: Александр Марущак, Сегодня

"Возле дерева даже останавливаются иностранцы и обсуждают эту латку на месте ветки. Она прибита к стволу обычными гвоздями. Например, мужчину из Германии такие методы защиты деревьев очень разозлили. Он долго возмущался и рассказывал коллегам, что так быть не должно", – рассказывает киевлянка Марина Охримюк.

"Обычно в таких случаях на место сруба ставится металлическая сетка, что было проветривание и на ствол на попадали пыль и мусор, а также не скапливалась вода. А прибивать фанеру к дереву гвоздями – это не метод, а просто бутафория, которая может только навредить растению", – рассказал "Сегодня" Антон Козырь, ландшафтный дизайнер.

Напомним, в Киеве во дворе дома на улице Волынской, 2, появилась очень страшная детская площадка. После того, как коммунальщики покрасили бетонных зверей, "украшавших" игровую зону, малыши больше там не играются.

Также новости "Сегодня" сообщали, что на Русановской набережной изуродовали скульптуру "Бабушка с кравчучкой".

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.


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Тег Киев, дерево, Владимирская горка

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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