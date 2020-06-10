В центре Киева появилась девочка с подсолнухами (фото)

На здании школы в центре Киева появился новый мурал. Художник Виталий Гидеван изобразил тут девочку, которая поместила в рюкзак с книгами букет из полевых цветов. Она едет на каникулы к бабушке. Рисунок появился на здании школы №80 по бульвару Дружбы народов.

"Когда тянешься к знаниям, как подсолнечник к солнцу!", – написал на своей странице в социальных сетях Виталий Гидеван, поясняет сюжет своей новой работы.

Девочка начальных классов, собрала интересные учебники и направляется к бабушке на летние каникулы. Нарвав цветов, она мчится навстречу приключениям и новым открытиям/ Как рассказал нам художник, создание нового рисунка заняло у него около трех дней.

"Создавал объемный рисунок при помощи строительных лесов. Его высота примерно около девяти метров. Чтобы букет из подсолнухов заиграл всеми красками, истратил на рисунок примерно 25-30 баллончиков краски. Одна из книг в рюкзаке у девочки называется "Я в мире". Она входит в школьную программу для младших классов. И как украшение рюкзака – мордочка енота", – рассказал сайту "Сегодня" Виталий Гидеван.

Школьникам, кстати рисунок очень понравился. Они как раз посетили школу, и увидели уже законченный рисунок. Кстати, мурал появился по инициативе дирекции учебного заведения и при поддержке образовательного хаба EduHub.in.ua.

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Фото: Виталий Гидеван

Ранее киевский художник Виталий Гидеван решил превратить заброшенный склад на Софиевской Борщаговке в картинную галерею. Он украсил стены заброшенного здания в районе улицы Зеленой яркими рисунками животных.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книг превращаются в бумажных птиц, похожих на чаек.

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Также смотрите в сюжете о другом мурале Гидевана, который посвящен теме коронавируса.

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