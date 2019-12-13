В центре Киева появится сквер Павла Шеремета

Павел Шеремета / Фото: УНИАН

Киеврада на пленарном заседании 12 декабря приняла решение назвать сквер в центре столицы в честь журналиста Павла Шеремета. Имя журналиста будет носить зеленая зона на пересечении улиц Рейтарской и Стрелецкой. Соответствующий земельный участок в Шевченковском районе был избран по предварительному согласованию с близкими Шеремета.

Общественное обсуждение о присвоении скверу имени Павла Шеремета проходило с 19 марта по 19 мая 2019 года на официальном портале КГГА. Поддержали идею 81% граждан, 19% высказались против. Всего к голосованию присоединились 113 человек.

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Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева, когда была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист скончался на месте инцидента вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

Накануне, 12 декабря, расследование убийства Павла Шеремета получило новое развитие.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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