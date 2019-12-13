Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,56
26,24

В центре Киева появится сквер Павла Шеремета

13 декабря, 08:34

Соответствующее решение приняла Киеврада

Павел Шеремета

Павел Шеремета / Фото: УНИАН

Киеврада на пленарном заседании 12 декабря приняла решение назвать сквер в центре столицы в честь журналиста Павла Шеремета. Имя журналиста будет носить зеленая зона на пересечении улиц Рейтарской и Стрелецкой. Соответствующий земельный участок в Шевченковском районе был избран по предварительному согласованию с близкими Шеремета.

Общественное обсуждение о присвоении скверу имени Павла Шеремета проходило с 19 марта по 19 мая 2019 года на официальном портале КГГА. Поддержали идею 81% граждан, 19% высказались против. Всего к голосованию присоединились 113 человек.

Реклама

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева, когда была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист скончался на месте инцидента вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

Накануне, 12 декабря, расследование убийства Павла Шеремета получило новое развитие.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев сквер павел шеремет

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве женщина нашла в куске хлеба кольцо с бриллиантами
В Киеве женщина нашла в куске хлеба кольцо с бриллиантамиПроисшествия
На Майдане прошло вече накануне
На Майдане прошло вече накануне "нормандской встречи": полное видеоДругие новости
Нападения на женщин в Киеве: почему не могут обезвредить преступника и как защититься
Нападения на женщин в Киеве: почему не могут обезвредить преступника и как защититьсяДругие новости
"Варта на Банковой": под Офисом президента собралось уже более тысячи человекДругие новости
В полиции рассказали, сколько украинцев пришли на Майдан и на Банковую
В полиции рассказали, сколько украинцев пришли на Майдан и на БанковуюДругие новости
В Киеве объявлен желтый уровень опасности: названа причина
В Киеве объявлен желтый уровень опасности: названа причинаДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...