Убийство Павла Шеремета: названы имена всех подозреваемых

В Нацполиции определили группировку участников боевых действий на Донбассе, которые убили журналиста

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По делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году проходят пять подозреваемых.

Об этом на брифинге по результатам расследования 12 декабря сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль.

По его словам, на данный момент следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Виталия Грищенко.

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Следователи считают, что военная медсестра, участница боевых действий на Донбассе Дугарь проводила разведку у дома Шеремета накануне убийства. Музыкант и сержант Сил спецопераций ВСУ Антоненко, а также волонтер-медик Кузьменко подложили взрывчатку, которую изготовили Грищенко.

Кроме того, Иван Вакуленко (псевдоним "Пистолет"), который должен был выступать свидетеля по делу Шеремета, накануне допроса совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из охотничьего ружья.

Доброволец Петр Киян, которого также называли подозреваемым по "делу Шеремета", таковым не оказался. Однако стало известно, почему следователи проявили к нему интерес – он является сожителем Дугарь.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах. В сентябре 2017 года появилась информация, что Главное следственное управление Национальной полиции Украины засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета ради защиты жизни лиц, принимающих участие в соответствующем уголовном производстве.

Новости "Сегодня" внимательно следят за ходом расследования убийства известного журналиста. Более подробно об этом вы можете узнать в специальной хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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