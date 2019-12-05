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В центре Киева появятся арт-объекты, посвященные истории столицы

5 декабря, 14:23

Все фигуры сделаны из прочной нержавеющей стали, имеют пятислойное покрытие

Архивное фото

Архивное фото / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

На Певческом поле в центре Киева с 13 декабря установят исторические арт-инсталляции, посвященные столице. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Каждый из арт-объектов символизирует знаковые достопримечательности города: Золотые ворота, Софиевскую площадь и т.д. На одной из фигур посетители смогут узнать основателей столицы – Кия, Щека и Хорива.

Автором-разработчиком инсталляций выступила украинская компания Dion. Все фигуры сделаны из прочной нержавеющей стали, имеют пятислойное покрытие. Как отмечают организаторы, главная "фишка" в том, что все изображения сделаны трафаретно и они подсвечиваются разными цветами с помощью специального технологического света Led RGB.

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Стоит отметить, что увидеть арт-объекты можно будет в период проведения Фестиваля гигантских китайских фонарей (из 13 декабря по 2 февраля).

Место проведения: ул. Лаврская, 33.

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Напомним, на Софийской площади в Киеве, где уже установили главное новогоднее дерево страны, продолжаются работы по его украшению. В начале этой недели закончили монтаж самой елки.

Как сообщалось ранее, официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях в Киеве продлится с 14 декабря по 19 января.

Как монтировали каркас главной елки страны, смотрите в нашем сюжете:

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Киев певческое поле арт-объект

Источник: Сегодня

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