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В центре Киева строят еще одну лестницу: фото

Сегодня, 13:34

От Андреевской церкви строят лестницу, которая соединит площадку храма и Аллею художников

Фото: КГГА

Фото: КГГА

К осени любители прогулок получат в центре столицы еще одну обновку. От Андреевской церкви строят лестницу, которая соединит площадку храма и Аллею художников.

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Лестница будет из железобетона и оборудована подсветкой.

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Напомним, что ранее киевляне были возмущены состоянием лестницы, ведущей к колонне памятника Магдебургскому праву. В нижней части ее полностью залило землей. Пешеходы вынуждены месить ногами болото или искать обход. В мэрии нам пообещали, что грязь с лестницы уберут.

Кроме того, на Крещатике, 25, открыли лестницу, которая с 2016 года была закрыта баннером, поскольку находилась в аварийном состоянии. Лестницу и подпорную стену построили в 1954 году, и она пришла в негодность. Ремонтные работы активизировали ко дню финала ЛЧ, когда в центр прибывали сотни иностранных туристов.

Также отметим, что в Ивано-Франковской области несколько архитектурных памятников национального значения находятся на грани исчезновения. Выдающиеся сооружения разрушаются на глазах, и шансов на их спасение – мало.

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Киев прогулка лестница

Источник: Сегодня

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