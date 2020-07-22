В центре Киева возле "дома-самолета" появится новый фонтан

В Киеве возле станции метро "Арсенальная" планируют установить новый фонтан.
Об этом говорится в распоряжении №1055 Киевской городской государственной администрации.
Согласно документу, фонтан должен быть обустроен возле "дома-самолета" – между домами №1 и №3 на улице Ивана Мазепы.
Заказчиком работа определена Печерская районная государственная администрация, которая будет отвечать за проектирование и получение разрешений.
Напомним, что на Мазепы, 3 расположено жилое здание архитектора Иосифа Каракиса, которое за сходство формы с самолетом был прозван киевлянами "домом-самолетом".
Ранее мэр Киева Виталий Кличко показал видео, как создают скульптуру архистратига Михаила для фонтана на Владимирской горке. Этот фонтан появится в столице за Михайловским собором.
Кроме того, на Подоле спасают старейший фонтан Киева – легендарный "Самсон". Территорию вокруг него обнесли высоким зеленым забором, а возле статуи в чаше появились металлические леса.
Тем временем на Волыни появился фонтан "на заказ":
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