В центре Киева возле "дома-самолета" появится новый фонтан

В Киеве возле станции метро "Арсенальная" планируют установить новый фонтан.

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Об этом говорится в распоряжении №1055 Киевской городской государственной администрации.

Согласно документу, фонтан должен быть обустроен возле "дома-самолета" – между домами №1 и №3 на улице Ивана Мазепы.

Заказчиком работа определена Печерская районная государственная администрация, которая будет отвечать за проектирование и получение разрешений.

Напомним, что на Мазепы, 3 расположено жилое здание архитектора Иосифа Каракиса, которое за сходство формы с самолетом был прозван киевлянами "домом-самолетом".

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко показал видео, как создают скульптуру архистратига Михаила для фонтана на Владимирской горке. Этот фонтан появится в столице за Михайловским собором.

Кроме того, на Подоле спасают старейший фонтан Киева – легендарный "Самсон". Территорию вокруг него обнесли высоким зеленым забором, а возле статуи в чаше появились металлические леса.

Тем временем на Волыни появился фонтан "на заказ":

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