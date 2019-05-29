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ФОТОФАКТ. В центре Киева возле Софийской площади пасут коз

29 мая, 12:14

Животные паслись на обочине

Фото: facebook.com/groups/typicalsolomenka
Фото: facebook.com/groups/typicalsolomenka.

Киевлян удивил выпас коз, который устроили прямо в центре города возле Софийской площади. 

Как сообщается в паблике "Типичная Соломенка" в Facebook, пару дней назад животные паслись у обочины неподалеку от гостиницы. Также рядом с козами находился мужчина, вероятно, их владелец.

Фото: facebook.com/groups/typicalsolomenka
Фото: facebook.com/groups/typicalsolomenka

Напомним, ранее в Киеве на проспекте Комарова в Соломенском районе обнаружили выброшенную живую козу. При этом жители столицы предположили, что козу, возможно, украли, а потом выбросили, иронизируя, что раз люди "коз выбрасывать стали, значит так хорошо живут".

Также мужчина с козой на руках вызвал переполох в метро французской столицы. Машинисту пришлось остановить поезд на первой линии метро Парижа, а причиной этого стал мужчина с козой на руках, который отказался выходить из вагона. Когда у пассажиров не вышло заставить его покинуть поезд, они вызвали полицию.

Отметим, что в киевском метро сфотографировали необычного пассажира. В вагоне заметили мужчину, который держал на руках лису. На животное была надета шлея с поводком.

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Тег Киев, софийская площадь, коза

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