ФОТОФАКТ. В центре Киева возле Софийской площади пасут коз
Животные паслись на обочине
Киевлян удивил выпас коз, который устроили прямо в центре города возле Софийской площади.
Как сообщается в паблике "Типичная Соломенка" в Facebook, пару дней назад животные паслись у обочины неподалеку от гостиницы. Также рядом с козами находился мужчина, вероятно, их владелец.
Напомним, ранее в Киеве на проспекте Комарова в Соломенском районе обнаружили выброшенную живую козу. При этом жители столицы предположили, что козу, возможно, украли, а потом выбросили, иронизируя, что раз люди "коз выбрасывать стали, значит так хорошо живут".
Также мужчина с козой на руках вызвал переполох в метро французской столицы. Машинисту пришлось остановить поезд на первой линии метро Парижа, а причиной этого стал мужчина с козой на руках, который отказался выходить из вагона. Когда у пассажиров не вышло заставить его покинуть поезд, они вызвали полицию.
Отметим, что в киевском метро сфотографировали необычного пассажира. В вагоне заметили мужчину, который держал на руках лису. На животное была надета шлея с поводком.
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