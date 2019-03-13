В Дарницком районе "расцвели" тюльпаны из дерева

Арт-объект сделан в виде букета руками сотрудников Дарницкого КП

КП СЗН Дарницкого района Киева.

В Дарницком районе "расцвели" тюльпаны из дерева Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8f9/714/5c88f97149d94.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8f9/714/5c88f97149d94.jpg 2019-03-13T14:32:00+02:00 Другие новости Арт-объект сделан в виде букета руками сотрудников Дарницкого КП

На улице Симферопольской в Дарницком районе столицы появился новый арт-объект в виде букета тюльпанов. Горожане пишут, что клумба появилась сегодня утром. Многие предполагают, что цветы металлические, а еще смеются, что это памятник, поскольку цветов шесть.











"Сегодня" выяснили, что новый арт-объект – дело рук сотрудников Дарницкого КП по содержанию зеленых насаждений.

"Таких арт-объектов появилось два в нашем районе. Мы сделали две такие клумбы – на Симферопольской и на пересечении улиц Привокзальной и Харьковского шоссе. Идея возникла еще осенью прошлого года. И учитывая, что настоящие тюльпаны еще не расцвели мы решили подарить жителям их в виде необычного арт-объекта, как напоминание, что уже совсем скоро зацветут настоящие клумбы с тюльпанами", – рассказывает "Сегодня" Людмила Филинская, директор Дарницкого КП СЗН.

Она добавляет, что для создания арт-объекта дизайнеры предприятия использовали старые бетонные тумбы, которые остались еще с советских времен, с емкостями для установки флагов.

"Они очень тяжелые и мы их планировали демонтировать, но потом решили отремонтировать и дать им вторую жизнь. Кстати, многие пишут, что сами цветки тюльпанов металлические, но это не правда, они полностью сделаны из дерева! Наши сотрудники сделали их по своим чертежам и выкрасили в яркие цвета. Кто-то видит в них тюльпаны, а кто-то старинные уличные фонарики. Да, мы их установили по шесть штук на каждом арт-объекте, поскольку скептически относимся к таким поверьям. В будущем возможно будем заполнять "цветами" все емкости на клумбе", – рассказывает Филинская.

Ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Тычины, 18, появилась романтическая инсталляция под названием "Место для поцелуев" в виде дерева с сердечками. Сотрудники Днепровского "Зеленстроя" месяц трудились над созданием арт-объекта. Его высота 2,5 м, а ширина — 3,3 м.

Также сообщалось, что киевлянка собрала на своем балконе коллекцию орхидей со всего мира.

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.